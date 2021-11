Fonsi Nieto y Marta Castro bautizarán a su hijo este sábado

El motorista Fonsi Nieto y su mujer, Marta Castro, dieron la bienvenida hace un año a su hijo Hugo. La pareja ha anunciado que bautizarán al pequeño este sábado, rodeados solo de sus más allegados.

"Va a ser familia materna y paterna solamente. Seguimos con Covid, hay un repunte y no queremos hacer nada grande. Nuestras familias más cercanas y ya", explicó la influencer, que no quiso responder directamente a si asistiría también Alba Carrillo, expareja de Fonsi y madre de su primer hijo, Lucas.

Aunque ha señalado que la modelo es "estupenda" y que, al final, son "familia", la mujer del motorista ha apuntado que su relación es cordial: "No es una relación de amistad como la que tengo con mis amigas, pero hablamos".

El matrimonio aún no ha decidido si volverán a ser padres, por ahora están muy contentos con su hijo y la excelente relación que tiene con su hermano. Aun así, Marta Castro ha comentado que a ella sí le gustaría volver a ser madre: "Fonsi me dijo que estaba loca, pero en el momento que estaba con el bebé en el hospital le dije 'Quiero volver a dar a luz, quiero volver a tener otro bebé’. Sí, me encantaría".