Britney Spears asegura que quiere represalias judiciales contra su familia: "Aún no he terminado, quiero justicia"

Poco a poco, Britney Spears va revelando algunas de las peores experiencias que ha sufrido en los últimos 13 años mientras estaba sometida a la tutela legal de su padre. Aunque hay rumores de que pronto escribirá un libro, de momento continúa publicando sus reflexiones en Instagram.

Incluso durante los meses en los que no se le permitía hablar en público, Spears siempre ha usado la red social como vía de escape. En esta ocasión, ha querido reafirmar su derecho a irse de vacaciones después de tanto tiempo "atrapada".

"En un mundo donde está bien encerrar a tu hija y hacerla trabajar 7 días a la semana de 8:00 am a 6:00 pm sin días libres...", ha comenzado: "Di todo cuando trabajé solo para ser literalmente tirada. Yo era nada más que una marioneta de mi familia".

"Me trataron de menos, me desmoralizaron y me avergonzaron. Nadie debería ser tratado como lo fui yo", ha añadido, recordando todo el tiempo que no pudo aprovechar su posición y fama para hacer lo que quisiera.

"La razón por la que traigo esto a colación es porque el fin de la tutela es un gran logro, pero vamos, ¿¡eso es todo!?", se ha quejado. La cantante asegura que no son suficientes represalias: "¡¡¡Todos se salieron con la suya!!! Si alguna vez has estado en estado de shock durante 4 meses, amenazado por tu vida, también estarías molesto".

"Aún no he terminado. Quiero justicia y no pararé hasta que se haga algo con los que me perjudicaron. ¡Sí, me perjudicaron!", ha amenazado. Unas declaraciones muy parecidas a las que ha realizado su abogado en los últimos meses, que sigue buscando delitos de abuso en las actuaciones de Jamie Spears durante su papel de tutor legal.