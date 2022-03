'Sálvame' estrena 'La Cápsula' para enfrentar a sus colaboradores a sus peores momentos

"La Cápsula es un método de sanación", ha comenzado diciendo Terelu Campos durante Sálvame Lemon Tea, como si fuera el inicio de La cura del bienestar, aquella película de Gore Verbinski sobre un spa tétrico y terrorífico. Pero no tiene nada que ver con aquella cinta de terror, sino con la nueva sección de Sálvame.

Y quién mejor para estrenarla que Anabel Pantoja, una de las colaboradoras más entregadas del programa. "Vas a estar aislada", le ha dicho Adela González. "Solo escucharás la voz de Jorge, enfrentada a tu propia vida, a tus recuerdos, a tus peores momentos, a los más felices".

"Uno entra, pero no sabe cómo puede salir", ha continuado la presentadora. "Un cuadrilátero en el plató número 7 donde se mostrarán cosas de tu vida. Muchos sentimientos, muchas emociones para desahogar. Hay sentimientos positivos, hay sentimientos negativos. Quizá te venga bien. No lo sabemos".

"A mí no me apetece llorar viniendo de lo que vengo. No sé si quiero reír o qué. No sé lo que quiero", ha respondido Anabel, extrañada por esta nueva sección y dudosa de si realmente le va a servir para desahogar todo lo que lleva dentro desde que ingresaron a su padre de urgencia.

Anabel Pantoja viene de unas semanas muy difíciles. No solo por el estado de salud de su padre, sino por su reciente separación del que fuera su marido Omar Sánchez.