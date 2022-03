Decenas de policías nacionales ven "insostenible" su situación en Cataluña

Decenas de agentes de la Policía Nacional se han concentrado este lunes en Barcelona en una protesta del sindicato SUP para denunciar que desde el 'procés' de 2017 su situación en Cataluña se ha vuelto "insostenible" y para exigir que esta comunidad sea declarada Zona de especial Singularidad.

Los concentrados, unos 60 según la Guardia Urbana de Barcelona, han contado con el apoyo del diputado de Vox Ignacio Garriga y del de Cs Carlos Carrizosa, y han desplegado ante la Delegación del Gobierno en Cataluña, en la calle Mallorca, una gran pancarta con el lema "Desamparo Institucional", para denunciar la situación que sufren los 3.500 agentes del cuerpo en Cataluña.

"La Policía Nacional quiere a Cataluña y gran parte de la sociedad quiere a la Policía de todos en Cataluña, porque la Policía Nacional y Cataluña no son de nadie y son de todos", sostiene al manifiesto del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que ha leído megáfono en mano una portavoz en la concentración.

En su manifiesto, el sindicato advierte que "no puede pasar ni un día más" sin que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaksa, "cumpla sus promesas" y "deje de convertir" a la Policía "en una moneda con la que mercadear y aceptar el chantaje de una minoría independentista que parece tener la capacidad de presionar para limitar, cercenar y manipular" la Constitución.

"Desde que en 2017 los radicales pusieron a los policías nacionales en su punto de mira con más furia que nunca, la situación de los agentes en Cataluña y la de sus familias se ha vuelto insostenible", apunta el manifiesto.

El sindicato asegura que ha intentado hacer entender a la dirección de la Policía y al ministro que hay que "atajar" esta situación y "evitar el abandono en cascada de cientos" de agentes en Cataluña, una comunidad "que no merece quedarse sin Policía, porque uno de los objetivos de los enemigos de la democracia es ver una Cataluña sin policías".

El SUP lamenta en su manifiesto que unos 900 policías se marchan de Cataluña cada año y ha insistido: "No queremos una Cataluña sin policías nacionales, no queremos niños sufriendo por ser hijos de policía... no queremos policías de segunda en Cataluña. Queremos una Cataluña segura para todos, una Cataluña con derechos y libertades para toda su sociedad".