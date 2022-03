EE UU prevé un Gobierno de Zelenski en el exilio si la guerra de Putin se alarga

Estados Unidos ya trabaja en el escenario de una guerra larga en Ucrania. Washington empieza a asumir que la invasión de Rusia va a extenderse en el tiempo más de lo previsto y ya trabaja en la posibilidad de que haya un Gobierno de Volodímir Zelenski en el exilio mientras Moscú mantiene su ofensiva. En todo caso, el presidente ucraniano sigue en Kiev y ya ha desechado ofertas en los últimos días para salir del país.

Según explica Washington Post, las formas en que los países occidentales apoyarían una resistencia ucraniana están empezando a tomar forma. Los funcionarios se han mostrado reacios a discutir los planes detallados, ya que se basan en una victoria militar rusa que, por muy probable que sea, aún no se ha producido. Pero como primer paso, los aliados de Ucrania están planeando cómo ayudar a establecer y apoyar un gobierno en el exilio, que podría dirigir operaciones de guerrilla contra los ocupantes rusos, según explicaron a este medio varios funcionarios estadounidenses y europeos.

Zelenski, por lo pronto, ha recalcado que Moscú "preparó esta invasión de forma cruel y cínica, sabiendo que violaba las normas de la guerra". "Militares tomados como prisioneros por nuestros defensores han hablado. Cientos de prisioneros. Entre ellos hay pilotos de aviones que han bombardeado nuestras ciudades, a nuestros civiles", ha detallado.

"Hemos escuchado sus testimonios. Hemos visto documentos. Mapas. Planos. No es de ayer, esto no está improvisado", ha manifestado en un nuevo discurso a la población ante la invasión militar iniciada el 24 de febrero por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Lo planificaron de esta forma, pero no matarán nuestra humanidad, no nos matarán. Pese a todo, nuestros misiles no caerán en objetivos civiles en Rusia o Bielorrusia en respuesta", ha recalcado el mandatario, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias UNIAN.

En este sentido, ha hecho hincapié en que los ucranianos "luchan para determinar dónde estará la frontera, luchan entre la vida y la esclavitud", al tiempo que ha pedido a los rusos que "elijan entre la vida y la esclavitud". "Es el momento en el que aún pueden derrotar al mal sin sufrir pérdidas irreparables", ha reseñado.

"Los ucranianos queremos paz. Ciudadanos de Rusia: Para vosotros, esta no es una lucha solo por la paz en Ucrania, es una lucha por vuestro país", ha dicho. "Si ahora permanecéis en silencio, sólo vuestra pobreza hablará por vosotros después y sólo la represión responderá. No os quedéis en silencio", ha zanjado.