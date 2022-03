Algunos municipios de la zona sur de la Comunidad de Madrid llevan tiempo sufriendo problemas asociados al gran número de ejemplares de conejo. La sobrepoblación no solo provoca daños en las cosechas y zonas verdes, también aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades entre estos animales, como la leishmaniosis, que también afecta a las liebres. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, a través de la Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, viene realizando desde hace años seguimientos de la situación y para mantener bajo control el censo de estos animales cuenta con unos aliados muy especiales: hurones, perros y aves rapaces.

No son los únicos que ayudan en esta labor: también participan empresas especializadas, ayuntamientos, la Federación Madrileña de Caza y las sociedades de cazadores locales. La constante, explican desde el departamento que dirige Paloma Martín, es que se apuesta por las "técnicas naturales de captura".

El Gobierno autonómico explica que en estas campañas de control se han capturado 4.881 conejos y nueve liebres. "Se ha asegurado que, en la medida de lo posible, todos los ejemplares de conejo y liebre enfermos fueran sacrificados, así como realizar un muestreo y seguimiento sanitario en 139 ejemplares para ver la evolución del brote y su posterior erradicación, en colaboración con la Consejería de Sanidad", explican desde Medio Ambiente.

La leishmaniosis es una enfermedad que afecta, sobre todo, a los animales de compañía que viven al aire libre, pero puede llegar a contagiarse al hombre, de ahí que sea tan importante evitar su expansión.

"Lo importante es acabar con el alto número de ejemplares que hay en estos momentos y actuar para el control y prevención de la enfermedad", explica el director general de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Comunidad de Madrid, Luis del Olmo.

Estas acciones se están llevando a cabo, principalmente, en los municipios de Fuenlabrada, Leganés, Getafe y Móstoles, que tienen áreas muy afectadas por la sobrepoblación de lepóridos. Se ha actuado en el parque Bosquesur y su entorno, en el parque de Polvoranca, en dominios públicos de carreteras propiedad del Estado y en los cotos privados de caza gestionados por la Sociedad Galguera de Fuenlabrada.

Esta labor va a continuar a lo largo de todo 2022. De forma prioritaria, se va a actuar en un radio de cinco kilómetros alrededor de Bosquesur, donde se detectó un brote de leishmaniosis. "Los trabajos de control poblacional van a comenzar cuanto antes para evitar la alta capacidad reproductiva que posee esta especie en la zona", se especifica desde Medio Ambiente.

Mientras que el objetivo de la consejería con los conejos es que no se descontrole la población, en el caso de las liebres lo fundamental es mantener el censo en los niveles actuales, porque es una especie que no tiene sobrepoblación. El inicio de los trabajos de control en este caso no será necesariamente inminente, por lo que solo habrá actuaciones puntuales en el segundo tramo de este año.