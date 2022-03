Chicharito Hernández y su novia, Nicole McPherson, debutan en la alfombra roja

La relación está más fortalecida que nunca. Después de que ella saliera en defensa del punta mexicano de 33 años por el tema de cómo está llevando la relación a distancia con sus hijos, Javier Chicharito Hernández y Nicole McPherson han dado un paso adelante en su amor y han aparecido juntos por primera vez en una alfombra roja.

La pareja se ha dejado ver en la noche de Los Ángeles este pasado martes, en lo que significaba su puesta de largo para con la prensa y los medios. El futbolista de los LA Galaxy y la modelo fueron como invitados a la presentación de una nueva y esperada miniserie producida por HBO y que lleva por título Winning Time: The Rise Of The Lakers Dynasty, sobre cómo fue el ascenso de Los Angeles Lakers en los años 80 y que cuenta con un reparto de campanillas: John C. Reilly, Adrien Brody, Sally Field, Jason Segel o Quincy Isaiah, que interpreta a Magic Johnson.

Además de colgar varias fotografías en sus stories para sus casi cinco millones y medio de seguidores, se les vio muy relajados tanto en el photocall como en el interior de la sala, donde se llevó a cabo la proyección del primer episodio. Eso sí, si algo llamó la atención de los fans de la pareja fue el outfit elegido por el punta de Guadalajara, que contrastaba con la meditada elegancia clásica de la ecuatoriana de 28 años.

Chicharito Hernández escogió un look tipo pijama con motivos Paisley (un estampado de cachemira famoso por sus 'gotas' o 'almendras', como se les llama a sus boteh) que combinó con unos zapatos blancos de suela extragruesa, mientras que Nicole se decantó por un vestido blanco y zapatos transparentes, tal y como se encargó de mostrar su estilista, Hannah Ferrer.

Esta muestra de amor público contrasta con cómo han llevado ambos la relación hasta ahora, basada en cierto hermetismo de cara a los medios, una idea que pretenden seguir llevando a cabo a tenor de las polémicas con las que han lidiado en su, por ahora, corto noviazgo.