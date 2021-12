Salto a la cancha: tráiler de ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’

En los últimos meses, el proyecto de HBO dedicado a Los Angeles Lakers ha saltado varias veces a la prensa debido a los esfuerzos de la compañía por fichar al reparto más espectacular posible. Bo Burnham, muy en boga este año gracias a Una joven prometedora y su especial Inside, fue fichado en un primer momento como intérprete de Larry Bird para poco después ser sustituido por Patrick Small, mientras recientemente nos enterábamos de que Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (el título que terminó identificando a la serie) fue la causa fundamental del divorcio artístico entre Adam McKay y Will Ferrell.

McKay, productor ejecutivo y director del piloto, decidió que John C. Reilly interpretara a Jerry Buss (propietario del equipo de baloncesto) en lugar de Ferrell, y tuvo el poco tacto de no decírselo personalmente. Ferrell se acabó enterando por el propio Reilly, y las molestias derivadas han ensombrecido la llegada del que por otra parte apunta a ser uno de los grandes títulos de 2022 destinados a HBO Max. La plataforma acaba de publicar el tráiler oficial, que no podría empezar con una frase más elocuente: “Hay dos cosas en el mundo que me hacen creer en Dios: el sexo y el baloncesto”.

Estas palabras pertenecen al citado Buss, y presentan una serie cuyos grandes atractivos radican en el tono cómico, la puesta en escena retro y el desopilante reparto que ha reclutado. Además de los citados Reilly y Small encontramos a Quincy Isaiah como Magic Johnson, a Solomon Hughes como Kareem Abdul-Jabbar (que dentro del tráiler es visto participando como actor en el clásico paródico Aterriza como puedas), a Sally Field como la esposa de Buss y Adrien Brody como Pats Riley, además de Jason Clarke, Jason Segel, Julianne Nicholson y Tracy Letts.

La serie desarrollada por Max Borenstein se inspira en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980’s, donde Jeff Pearlman exploraba la época de mayor esplendor de la mítica agrupación californiana. HBO Max estrenará Winning Time, compuesta de 10 episodios, en marzo del año que viene, siendo uno de los múltiples proyectos en los que McKay se encuentra ahora mismo envuelto.

Además de su rol creativo en Succession (una de las series más prestigiosas de HBO en la actualidad), el responsable de La gran apuesta acaba de estrenar en cines No mires arriba previo a su llegada a Netflix el 24 de diciembre, y ya trabaja con Jennifer Lawrence en un futuro biopic sobre la polémica empresaria Elizabeth Holmes. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas:

