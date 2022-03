Las palabras de amor de Alejandra Rubio que han emocionado a María Teresa Campos

Ha sido en la misma entrevista en la que le dijo a Anne Igartiburu que, si por ella fuera, ya habría vuelto al trabajo de nuevo a pesar de sus 80 años, que no aguanta quieta. En Diez momentos, el nuevo programa de la presentadora vasca en Telemadrid, María Teresa Campos ha tenido tiempo de comprobar cuantísimo la quiere y está orgullosa de ella Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos.

La veterana periodista ha acudido este jueves para hablar de todo su pasado, pero también del futuro del clan Campos. "Somos una familia como otra cualquiera, pero una familia que trabaja en televisión. Nos apoyamos todas muchísimo", ha confesado. Durante el espacio, multitud de celebridades y amistades le han dejado un mensaje.

Personalidades como Manuel Bandera, Lara Dibildos o su propia nieta, que no ha dudado en aprovechar la ocasión para lanzarle unas palabras de amor. "Para mí, mi abuela es lo mejor del mundo. Mi abuela lo es todo. Cuando estoy con ella me lo paso genial. Y es bastante graciosa, está todo el día haciendo bromas. También se enfada cuando pierde a las cartas, pero en general es muy divertida", ha asegurado la joven, que este mismo mes de marzo cumplirá 22 años.

La colaboradora de Telecinco ha asegura que los recuerdos de su infancia son con su abuela, tirándose "con una manta en el suelo de la parte de arriba de la casa" de su madre "a jugar a las muñecas". "Nos inventábamos una película cada día", ha rememorado sobre cuánto le gustaba a María Teresa Campos disfrutar con su nieta. Y aún así, no deja de ser una abuela.

"Mi abuela es una abuela, como todas las demás. Lo que pasa al final es que ha tenido una vida distinta. Pero ella es una superabuela y está todo el rato pendiente. Es la típica abuela que te dice que comas, que le hagas caso a ella...", ha contado Alejandra, quien ha continuado asegurando que es algo que no ha cesado con el paso de los años.

"Ahora que trabajo en televisión está todo el día quitándome cada manía que tengo. Y eso que son bastantes. Estoy agradecida de tenerla a mi lado y que sea la profesional que es en televisión", ha finalizado, no sin antes hacer hincapié en "lo que la gente la admira porque no ha dejado de trabajar nunca". Ante estas palabras, a María Teresa no le quedó otra que responder a su nieta.

#10MomentosTM | 2: Domingos con la abuela



«Fui trending topic con mi nieta», cuenta #MariaTeresaCampos sobre Alejandra Rubio, a quien le dice: «Además de estar en la televisión debe de hacer su carrera».



Más sobre 'Diez Momentos' con @anneigartiburu_ ➡️ https://t.co/AVydKSVayi pic.twitter.com/w0Fcsxokvk — Telemadrid (@telemadrid) March 3, 2022

"Qué linda mi niña. Es que es muy linda. Me hace caso en todo. Yo la adoro porque es una niña maravillosa. Para la edad que tiene, tiene bastante cabeza. Me gusta hablar con ella. Ella no se va sin darme un beso o buscarme allí donde esté porque sabe que cuánto la adoro", le ha confesado la periodista a Igartiburu.

Por último, la propia Terelu ha reaccionado a esta relación entre su madre y su hija. "Alejandra se lo pasa pipa con su abuela y eso se ve. Aunque no sé si es que a los nietos se les consiente todo", ha bromeado. Por último, ha dicho: "Mi madre la corrige más que yo. Yo ya he pasado de decirle nada porque a mí me da un zarpazo. Al final Alejandra ya ha convertido a mi madre en trending topic".