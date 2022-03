Diez momentos, el programa de Anne Igartiburu en Telemadrid, continúa con sus entrevistas. Y, tras el estreno con Fran Rivera, ahora ha sido María Teresa Campos quien ha querido hacer un repaso a su carrera en la segunda entrega.

La veterana periodista acudió este jueves al espacio para recordar diez vivencias que le han marcado, entre los cuales han destacado su familia o algunos momentos históricos que ha vivido como profesional.

Durante la emisión, muchos fueron los rostros conocidos que quisieron dejarle un mensaje por su vinculación a ella. Amigos y compañeros como Manuel Bandera, Lara Dibildos o Cayetano Rivera.

Sin embargo, casi al final del programa, María Teresa Campos se dirigió a Anne Igartiburu con la intención de lanzar un mensaje importante con el que reflexiona sobre el momento profesional que vive actualmente: "No puedo irme sin decir algo".

#10MomentosTM | 1: El mérito al trabajo#MariaTeresaCampos confiesa: «Sé que soy mayor, pero no sé por qué no hay ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar».



Más sobre 'Diez Momentos' con @anneigartiburu_ ➡️ https://t.co/AVydKSVayi pic.twitter.com/lZ0YzKUzAl — Telemadrid (@telemadrid) March 3, 2022

"Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué, si es porque soy mayor, pero no hay sitio en ninguna televisión de este país para mí", declaró. "Yo necesito trabajar porque, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy sentada en mi casa".

"A mí eso, y no me quiero poner a llorar, me está haciendo mucho daño porque creo que no es justo. No es justo que la única para la que no haya sitio sea yo", opinó. "Habrá quien piense que yo quiero más, y no".

"No estoy hablando de hacer un programa, estoy hablando de hacer una colaboración, de algo que me haga sentir que me levanto por la mañana y hago cosas", reclamó. "Pero todo no se puede tener en la vida, a lo mejor ya he tenido demasiado".