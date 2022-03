Colate asegura que no tiene intención de luchar por la custodia de su hijo con Paulina Rubio: "Nunca lo he intentado"

Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate, ha aparecido este jueves en el programa mexicano Ventaneando para responder a los últimos rumores que giran en torno a su relación con su exmujer, Paulina Rubio.

Según algunas informaciones, el empresario habría interpuesto una denuncia en el juzgado de Miami para pedir la custodia del hijo que tiene en común con la cantante, Andrea Nicolás, después de que esta no ejerciera apropiadamente su papel de cuidadora mientras el niño tenía COVID.

Al ser preguntado por el tema, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera se ha mostrado muy enfadado de seguir siendo relacionado con la mexicana. No ha querido aclarar si era cierto que Paulina Rubio se hubiera ido de viaje durante el periodo que Andrea estaba enfermo, pero ha dejado una cosa clara.

"Nunca he pedido la custodia del niño. Independientemente de lo que yo considere que es lo mejor para el niño, nunca he intentado tenerla ni he tenido la custodia del niño", ha comentado, asegurando que considera muy importante "la figura de la madre.

"Yo vivo en Miami única y exclusivamente por mi hijo. He sacrificado mucho por mi hijo y nunca he querido separarlo de su madre", ha reiterado: "Yo respeto a la madre de mi hijo. Otra cosa es que haga cosas con las que no estoy de acuerdo y haya que acudir a la corte".

Así, ha dejado caer que ha podido presentarse ante el juzgado tras un desencuentro por este problema de salud del pequeño, o algún otro que no haya trascendido. Sin embargo, en este problema judicial no ha pedido el cambio de domicilio de su hijo.