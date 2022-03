El Palau de la Música espera començar les obres al març i no descarta que acaben abans de la temporada 23-24

Així ho ha assegurat la presidenta de l'auditori, Gloria Tello, després de confirmar que, una vegada acabat el termini d'al·legacions divendres passat, no s'ha rebut objecció al projecte de rehabilitació adjudicat a la UTE Bertolín-Becsa.

"Afortunadament -ha recalcat l'edil- en l'últim tràmit administratiu no hi ha hagut recurs i açò era importantíssim per a evitar més demora. Ja podem dir, després de tancar-se el termini el divendres, que ara caldrà fer el pla de prevenció de salut i, probablement, en el mes de març estiguen ací els obrers", ha dit Tello en una trobada amb els mitjans per a presentar l'actuació de l'Orquestra de València a París el pròxim mes d'abril.

Aquesta setmana, ha continuat, s'estan retirat el mobiliari i obres d'art de les zones afectades per les obres per a poder començar l'actuació.

Sobre els terminis, Gloria Tello i el director del Palau, Vicent Ros, han expressat el seu desig que, encara que la previsió és reobrir per a la temporada 23-24, açò puga produir-se abans. "L'empresa té un termini màxim de 15 mesos i, normalment, les empreses acaben abans llevat que hi haja algun problema puntual", com el registrat recentment per la falta de subministraments, ha comentat Tello.

SALA ITURBI, "PRIORITÀRIA"

En aquest punt, la regidora ha fet notar que, dins del pla general de la intervenció, hi ha coses "més prioritàries", com la remodelació de la Sala Iturbi, i unes altres que ho són "menys", com la façana, la sala d'exposicions o, "fins i tot, la Sala Rodrigo en disposar de l'Almudín". Per aquesta raó, no ha descartat que "s'arregle primer la Iturbi i puguem reprendre concerts encara que hi haja bastides a la façana".

Sobre aquesta sala, ha recalcat que l'obra no afectarà a l'acústica, ja que aquest és "una de les coses que nostres abonats troben a faltar en Les Arts, perquè no és la mateixa". "És fonamental, quan es reforme aquesta sala, que l'acústica es mantinga", ha reiterat.

Finalment, preguntats per la reobertura de l'activitat i la possibilitat que s'haja contactat amb la Filharmònica de Berlín, Vicent Ros ha dit que a l'auditori valencià arriben propostes "de les més grans", entre elles aquesta formació alemanya o la de Viena. No obstant açò, ha comentat que "el que tocaria és començar amb l'Orquestra de València amb un gran concert".