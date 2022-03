Continúa el juicio por el caso Titella y, este martes, José Luis Moreno ha declarado en la Audiencia Nacional, en una estancia con unas 30 personas, la mayoría de ellos abogados. Y, durante comparecencia, ha pasado del llanto al enfado y ha querido dejar claro, aparte de su inocencia, la precaria situación que vive actualmente.

Así lo ha compartido El Confidencial, que ha tenido acceso a la declaración de más de tres horas del productor, en la que tuvo algún que otro toque de atención por la mascarilla, ya que al comienzo pidió quitársela -y no le dejaron- y se le bajó en varias ocasiones.

"Testaferro es una palabra ofensiva. Es molesta", criticó en un momento para negar que haya utilizado este tipo de método en los cobros. "No me acostumbro a las ofensas que estoy recibiendo, es un linchamiento y no lo voy a tolerar. No tengo testaferros, porque no tengo tiempo de soportarlos".

Sobre su deuda con la Agencia Tributaria, el madrileño señaló a Alejandro Roemmers, el que fue su inversor y que se ha personado como estafado por el productor: "En 2018, entre Hacienda y la Seguridad Social debía más de cinco millones de euros. Ahora debo poco más de tres millones de euros. Entre 2017 y 2020 he reducido la deuda en un 50%. Si nos hubiera pagado el señor Roemmers lo que nos debe, esa deuda estaría en menos de la mitad".

"Para mí, Hacienda ha sido una obsesión, pero ya le digo que mi patrimonio, y no he puesto ni testaferros ni nada, supera con mucho la deuda y quedarían seis o siete millones limpios", alegó.

En ese momento, su abogado le preguntó por su forma de vida actual, lo cual provocó el llanto de José Luis Moreno. "Esa pregunta no se la agradezco nada... Lo están pagando mi hermana y mi sobrina, que han. Me lo pagan ellas […] Para poder comprar comida, mi hermana y mi sobrina han tenido que hipotecar su casa", aseguró.

También puso el foco en la forma en la que se ha tratado el tema en los medios de comunicación. "Ha habido mucha víctima entre los informadores. Se ha contaminado", declaró. "¿Sabe qué pasa, señoría? Esto ha acabado con mi vida y el resto de mi familia. He sufrido un linchamiento indecente entre las filtraciones y todo lo demás. No puedo ser normal cuando me han llevado a la guillotina".