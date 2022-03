El trabajo de Txerra asusta a Carlos Sobera en 'First dates': "Espera que me aparto un poco..."

Uno de los comensales que acudió este martes en busca del amor a First dates, el vizcaíno Txerra, provocó cierto rechazo en Carlos Sobera por la profesión que había desarrollado en el pasado.

Nada más llegar, el presentador le preguntó por su trabajo: "Soy pensionista por un problema de salud, pero trabajaba en una funeraria". Al escucharle, Sobera exclamó: "¡Joder! Espera que me aparto un poco...".

"Era un trabajo de maravilla, nadie me contestaba nada", comentó entre risas. "Me dedicaba a todos los quehaceres de la funeraria, no solo a conducir el coche. También llevaba la preparación de cadáveres", añadió Txerra.

Pero el vizcaíno reconoció que, tras su problema de salud, había decidido tomarse su existencia de otra manera: "Cuando me ducho me miro al espejo, me hablo a mí mismo y me río. Que la vida es una vez y hay que disfrutarla".

Su cita fue Lucy, una enfermera que llegó desde Madrid y que, nada más ver a Sobera, confesó que se iba a desmayar al conocerle: "Qué emoción, estoy muy feliz", admitió la colombiana.

Ambos pasaron a la mesa para cenar e intercambiar anécdotas personales y gustos para intentar encontrar algo con lo que conectar y, si se gustaban, confirmar una segunda cita antes de irse del local de Cuatro.

El postre se lo tomaron en el reservado, pero Lucy confesó que Txerra no le había gustado, "sobre todo físicamente", no obstante, no tuvo ningún problema en bailar con él: "Se ha quedado con las ganas", aseguró la colombiana.

Al final, el vizcaíno sí que quiso tener una segunda cita con Lucy porque "me ha parecido una mujer simpática y agradable". Pero la enfermera, en cambio, y como había admitido anteriormente, no quiso volver a quedar de forma amorosa, pero "sí como amigos".