El robo de perros en parques de Carabanchel alerta a los vecinos y la Policía recomienda "estar pendiente"

Los dueños de perros del distrito madrileño de Carabanchel viven un momento tensión ante el aumento de robos de estos animales que se están produciendo en los últimos días, sobre todo, en los parques. Fuentes policiales consultadas por 20minutos aseguran que por el momento solo se tratan de hechos aislados y no se puede hablar de oleada que pueda generar una alerta en la ciudadanía, sin embargo, que no sea todavía un problema generalizado aseguran que es importante "estar siempre pendiente" y no perder de vista a los perros cuando se les está paseando.

Una difusión masiva en Carabanchel, en gran parte en las redes sociales, está avisando del intento de sustracción de perros en parques cercanos a la avenida de los Poblados y el centro comercial Islazul, y el caso de la diputada de la Asamblea regional y portavoz del PP en San Sebastián de los Reyes, Lucía S. Fernández, a quien el pasado jueves forzaron la puerta y le robaron a su animal.

🚨🚨 Me han robado mi perro en #Sanse !! Ayuda por favor!!! Si lo veis, contactad conmigo! pic.twitter.com/kYwCxFKqnB — Lucía S. Fernández Alonso (@lsfernandeza) February 24, 2022

Los hurtos se realizan por encargo, al descuido o, simplemente, canes perdidos que son localizados por otras personas y deciden quedárselos. Al parecer, los ladrones de perros tiene un perfil claro de lo que quieren, que sean grandes, para épocas de caza son fundamentales para realizar rehalas, grupos de hasta 20 canes destinados a la montería, o de raza para la cría (orkshire terrier, pomerania, maltese o bulldog francés) estas son populares y costosas, y la venta de cada animal puede suponer unos ingresos de alrededor de 1.500 euros. Sin embargo, el peor de los destinos de estos animales son las peleas ilegales donde se saca un gran rédito económico.

Uno de las controversias que más se acrecienta en este problema es la ausencia de microchips de identificación (el DNI de las mascotas), que imposibilita las localizaciones. Por ello, la Policía señala que resulta imprescindible concienciar a los dueños de estos animales de identificarlos y ponerlo en conocimiento de las autoridades y el Registro de Identificación de Animales de Compañía (RIAC) la pérdida o robo a la mayor brevedad posible.

Estafas online

Vender un perro robado es sencillo. Solo hay que echar un vistazo en Internet para ver decenas de perros a la venta en cualquier lugar del mundo. No existe ninguna manera de tener certeza de que un perro a la venta no haya sido robado. De hecho, los expertos apuntan que muchos anuncios online de perros que "necesitan un nuevo hogar" son estafas de ladrones de perros.

Los ladrones utilizan otras tácticas, además del robo, para conseguir un perro. Pueden responder a un cartel de "perro encontrado" que alguien haya colocado. Este se hace pasar por el dueño de la mascota y recoge al perro para venderlo tan pronto como sea posible. Algunas veces, los ladrones adoptan a una mascota de un centro de acogida de animales, no con la intención de ofrecerle un hogar, sino con la de venderlo.

Consejos contra el robo de perros en los parques



¿Cómo evitar que te roben a tu mascota? La Policía advierte de algunas medidas de precaución que debes de tener en cuenta para evitar que se lleven a tu perro: