Nagore Robles reaparece en 'Secret Story' y da carpetazo a las preguntas sobre su ruptura con Sandra Barneda

La ruptura entre Nagore Robles y Sandra Barneda pilló por sorpresa a muchos de sus fans. La pareja, que había roto con anterioridad en 2019, llevaban, en total, cinco años juntas. Por eso, son muchos aún los interrogantes que siguen abiertos.

Ambas dieron la noticia en Instagram. "Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja", escribieron en una publicación.

Y, desde entonces, no han vuelto a ser vistas en un plató de Telecinco. Precisamente, el pasado jueves Nagore faltó a su puesto de trabajo como colaboradora de Secret Story porque presentaba Sandra Barneda, en vez de Carlos Sobera.

Parecía que ambas quieren evitarse y por eso, este domingo, Toñi Moreno en el debate de La noche de los secretos, ha querido preguntarle. "Todo el que está sentado aquí en este sofá tiene sus problemas personales, no soy la única...", bromeó la andaluza mirando a su compañera.

Moreno aseguró que ha recibido críticas porque no preguntar a Nagore por su vida personal: "Me han dicho que 'cómo se nota que somos amigas'". A lo que respondía tajante la vasca: "Me podéis preguntar lo que os dé la gana. Otra cosa es que yo vaya a contestar".

"Yo ya he dicho lo que tenía que decir", ha añadido, de nuevo reafirmando que no tiene planificado dar más detalles personales de su vida privada y de su separación.