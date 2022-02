Nagore Robles cuenta cómo se siente tras su ruptura con Sandra Barneda: "Me están pasando muchísimos cambios"

Una semana después de anunciar su ruptura con Sandra Barneda, Nagore Robles ha explicado cómo se siente. Y es que la presentadora atraviesa una etapa "de muchos cambios" que la ha obligado a prestar atención a su salud.

"Os diré que estoy en un momento de muchos cambios, donde me están pasando muchísimas cosas importantes en mi vida, pero honestamente, estoy serena y en calma", ha avanzado en su último post de Instagram.

La tertuliana de Telecinco es optimista, y que cree que "todo se colocará en su debido orden cuando esté preparada para hacerlo". "No hay prisa, ni intención de tapar cualquier emoción, respiro, me escucho y me acompaño", aclara.

Por este motivo, Robles ha pedido a sus seguidores que cuiden su salud mental: "Llegar a esta reflexión con esta entereza, es producto de la terapia que llevo haciendo años; de reconocerme, aceptarme, quererme y protegerme. Me atrevo a decir que no hubiera podido conseguirlo sin la ayuda de mis terapeutas".

La de Basauri explicó recientemente cómo le estaba sentando el anuncio de su ruptura con Barneda. "Quería agradeceros todos los mensajes de cariño que he recibido, porque me he sentido muy cuidada, muy respetada y muy querida", expresó en Instagram, donde reúne más de un millón de seguidores.

Los dos rostros de Mediaset, lugar en el que se conocieron, llevaban juntas desde 2016, pero tuvieron un pequeño bache en septiembre de 2019, cuando informaron que se habían dado un tiempo, aunque manteniendo "una buena relación". En diciembre, se empezó a hablar de reconciliación, algo que se confirmó después.

Sin embargo, esta separación temporal demostró la buena relación que las une, ya sea como pareja o como amigas, y parece que en esta ruptura será del mismo modo. De hecho, llevan meses sin ser novias y, aun así, han intercambiado públicamente mensajes de cariño, como en el reciente cumpleaños de Robles.