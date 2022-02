¿No sabes qué estudiar? ¿Tienes una vocación y no lo sabes? Hazte algunas preguntas

Casi una cuarta parte de los universitarios abandonan los estudios en el primer curso. Así lo recogen las estadísticas del Ministerio de Universidades. Eso sí, la tasa de abandono en el primer año desciende al 16,76% en el caso de las universidades presenciales.

En la mayoría de los casos, la tasa de abandono no es sino la confirmación de que tal vez elegimos mal la carrera; que estábamos llamados a otra cosa. Pero no es fácil. Es la gran pregunta que se hacen muchos jóvenes durante su bachillerato: ¿qué carrera estudio?

"Aspiraciones e intereses son elementos esenciales para decidir qué estudiar"

Cuando no hay una vocación de por medio, a esa pregunta se le añade otra: ¿estudio la carrera que debo o la que quiero? No hay que pensar únicamente en las salidas laborales, pero hay que tenerlas en cuenta para elegir universidad. Y finalmente: ¿tiene que ser necesariamente en la universidad?

Pero esta vez queremos centrarnos en la vocación; tal vez exista y no somos conscientes; tal vez tenemos una especial habilidad o inclinación y no se ha manifestado. Así que si no sabemos qué estudiar, pensemos en nuestra posible vocación para hacer una apuesta de futuro.

Cuenta Universia que "aspiraciones e intereses son elementos esenciales para decidir qué estudiar". Debemos descubrir nuestras fortalezas y debilidades. Este portal de las universidades españolas y latinoamericanas propone que nos hagamos estas preguntas para arrojar luz:

¿Qué asignaturas me apasionan? Obtener notas altas en una materia y sentir pasión por ella son dos cosas diferentes. Imagina tener que enseñarla o aplicarla todos los días y piensa en cómo te haría sentir.

Obtener notas altas en una materia y sentir pasión por ella son dos cosas diferentes. Imagina tener que enseñarla o aplicarla todos los días y piensa en cómo te haría sentir. ¿Hay asignaturas que me retrasan o me entorpecen? Piensa qué campos de estudio no soportas y cuáles te resultan difíciles pero a la vez te gusta estudiar.

Piensa qué campos de estudio no soportas y cuáles te resultan difíciles pero a la vez te gusta estudiar. ¿Qué me gusta hacer en mi tiempo libre? Intenta analizar las aficiones que te hacen sentir bien y ver si indican una inclinación hacia una profesión.

Intenta analizar las aficiones que te hacen sentir bien y ver si indican una inclinación hacia una profesión. ¿Cuánto tiempo quiero estudiar? Carreras como la de abogado, investigador o médico requieren una inversión importante, en términos de años de estudios.

Buscando pistas y consejos

Además de hablando con nuestro yo interior, podemos encontrar más luz aprovechando la experiencia de otras personas: profesores, amigos, padres, etc. Incluso hay eventos de orientación que pueden ser interesantes.

Quien dice eventos presenciales dice también los virtuales. En Internet hay grupos de universitarios estudiando en el sector de interés. De esta forma, nos recuerda Universia, se pueden conocer de primera mano los obstáculos y las ventajas de ese camino.

Y de fondo, claro, nuestras posibilidades; las económicas y las otras. Si nuestra vocación nos lleva a una universidad de otra ciudad habrá que tener en cuenta una mudanza, un alquiler... en suma, unos gastos mayúsculos.

Es y más si encima la única posibilidad es estudiar en el extranjero. Tocará entonces informarse con tiempo sobre los programas de estudio, los plazos y los costes de vida en el país elegido.