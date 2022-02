¿Qué puede perder Putin? "Ahora su única opción de formar bloque es con China y puede que no le salga bien"

Si alguien se pregunta quién pierde más tras la invasión rusa de Ucrania, la respuesta es muy sencilla: los ucranianos. Los estragos de la guerra siempre los sufre la sociedad civil, seas cuales sean las circunstancias. Rusia ha lanzado una ofensiva contra Kiev, pero también contra Occidente, y los costes de la misma serán incontables y no se podrán analizar en toda su amplitud hasta pasado un tiempo. Pero hay otra cuestión a resolver: ¿qué puede perder Vladimir Putin tras lanzar el ataque contra la soberanía ucraniana?

Las sanciones, el aislamiento internacional, la pérdida de credibilidad interna o unos ciberataques desenfrenados contra la estructura rusa son algunos de los puntos. Pablo del Amo, analista de Descifrando la Guerra, y Andrea G. Rodríguez, investigadora principal en asuntos digitales del European Policy Centre, analizan la situación para 20minutos.

Putin, considera Del Amo, "ha quemado las naves con Europa y sobre todo con la OTAN. Ahora su única opción de formar bloque es con China. Ya no tiene flexibilidad diplomática que sí podía tener antes". La apuesta de Rusia, por lo tanto, es arriesgada y puede no salirle bien. "Ha hecho un 'all in' y hay que ver también si le sale bien con China, porque Pekín quiere la hegemonía mundial y no va a estar dispuesta a ceder", sentencia el analista.

Hay un componente interno que también se puede volver en contra del Kremlin. "Ucrania tiene fuertes lazos sociales y económicos con Rusia y a lo mejor Putin no ha sabido medir en ese sentido la contestación interna a nivel ciudadano", añade Del Amo, que, en todo caso, considera que es importante ver si las movilizaciones que se han producido hasta ahora en Rusia se mantienen en el tiempo para, en cierto modo, hacer presión sobre Putin. "Habrá que ver a lo largo de las semanas qué dice la población rusa".

Sobre un aislamiento total de Rusia respecto a Europa, Del Amo plasma más cautela porque, sostiene, hay intereses entre los diferentes Estados miembros. "Rusia no va a atacar a Europa porque los intereses y la interdependencia que se dan son muy importantes", explica. En cambio, el giro se puede dar a nivel de discurso. "Sí que veo que la retórica va a ser mucho más hostil y en ese escenario a Putin le va a ser muy difícil encontrar apoyos internacionales" como los que ha podido mantener hasta ahora con, por ejemplo, "muchos partidos de extrema derecha".

La tecnología puede suponer una ventana para desgastar a Rusia, pero Andrea G. Rodríguez matiza: "Con los ciberataques hay posibilidad de retrasar las maniobras de Rusia porque un ciberataque masivo contra Rusia puede ser considerado un acto de guerra". Eso sí, se da prácticamente por hecho que Moscú empezará a lanzar algunos contra Europa y eso permitiría a los países recurrir a medidas reacción.

¿En qué se pueden basar? "Por ejemplo cortar las telecomunicaciones o que no tengan acceso a imágenes por satélite. La idea sería desactivarle", añade Rodríguez, que en cambio apunta que "no necesariamente tendría Rusia las de perder en un cruce de ciberataques".

"Ha habido ya algunos ciberataques ilustrativos de lo que puede hacer Rusia: uno con un virus que secuestra el terminal y borrar todos los datos que hay dentro y otro el ataque de negación de servicio a las páginas gubernamentales, que consiste en sobrecargar el servidor hasta que colapse", recuerda Rodríguez, rememorando los pasos que ya ha dado el Kremlin. En palabras de la experta, "Putin tiene un abanico de herramientas en este sentido" y las conclusiones no están, por tanto, nada claras: "No se sabe quién podría ganar aquí: consiste en atacar y defender a la vez, no es como un enfrentamiento militar".