Ucraïna.- La Comunitat Valenciana s'ofereix a rebre refugiats d'Ucraïna: "Espanya ha de ser un país d'acollida"

La també titular d'Igualtat ha afirmat que es preveu que "les persones que fugen de la guerra entren a la Unió Europea a través dels països fronterers i, per tant, l'acolliment ha de ser solidari per part de la resta de països". En eixe sentit, ha defès que "Espanya ha de ser un país d'acollida, com ho són la Comunitat Valenciana i molts municipis".

Oltra ha explicat aquest divendres, en la roda de premsa posterior al ple del Consell, que encara que l'atac a Ucraïna no estava en l'orde del dia sí que s'ha tractat una resposta en el si del govern valencià i ha assenyalat que, de fet, el president de la Generalitat, Ximo Puig, manté aquest divendres una reunió d'anàlisi amb el cònsol honorari d'Ucraïna a la Comunitat Valenciana, Pablo Gil.

En eixe marc, Oltra ha assegurat que des de la Generalitat estan "pendents de les necessitats d'ajuda humanitària" que puga tindre Ucraïna durant aquesta crisi i també s'ha abordat amb l'Ajuntament de València -que s'ha oferit també a l'acolliment- el fet d'"organitzar els dispositius que feren falta".

Així mateix, la consellera d'Igualtat ha subratllat que "tot" el sistema valencià de protecció a la infància "està obert" i "preparat per a qualsevol emergència" i que, de fet, ja hi ha xiquets i xiquetes procedents del país acollits perquè "la situació d'Ucraïna porta molt temps sent difícil".

També ha destacat que, des de l'accident de nuclear de Txernòbil, la Comunitat Valenciana ha mantingut vincles i "afecte" amb el país ja que ha rebut a xiquets ucraïnesos en programes de vacances.

D'altra banda, la portaveu del Consell ha informat que la Conselleria d'Economia Sostenible està "pendent de les necessitats que puguen tindre les empreses valencianes que tenen un trànsit comercial a Ucraïna".

Sobre si el Consell ha plantejat trencar relacions institucionals amb Rússia, com reclama Ucraïna, Oltra ha assenyalat que "qualsevol postura de política internacional ha de ser consensuada en el si de la Unió Europea" i que li competeix a Brussel·les i, "en segona lloc", a l'Administració General de l'Estat, perquè "no tindria sentit que cada comunitat es posicionara d'una manera o una altra".

En qualsevol cas, ha remarcat que està "clar que estem davant una invasió il·legítima des del punt de vista del dret internacional" i que el Consell es posiciona "en la defensa del dret internacional i dels drets humans".

Oltra ha reivindicat que "l'única solució als conflictes és la pau" i que "no hi ha camí per a la pau" sinó que "la pau és el camí". "Mai una guerra ha solucionat una situació, sempre les empitjora. Una guerra se sap com comença i se sap que acaba malament, però no se sap fins a quin punt arriba el mal quan comença", ha advertit.