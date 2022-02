Elena Furiase critica la decisión de Colombia de permitir el aborto hasta los seis meses: "No hay derecho"

La decisión del Gobierno de Colombia de permitir a las mujeres abortar hasta las 24 semanas de embarazo ha sido muy comentada en redes sociales y no todo han sido celebraciones. Varias influencers han criticado el largo periodo permitido y Elena Furiase se ha unido a esta opinión.

En su cuenta de Instagram, donde, a menudo, comparte su punto de vista de la actualidad a través de las historias, ha compartido una reflexión posicionándose claramente en contra de esta nueva ley.

"No estoy en contra del aborto dependiendo de las causas", ha dejado claro al principio: "Pero a los seis meses ya has tenido tiempo para pensártelo, digo yo", ha añadido.

Historia de Elena Furiase. ELENAFURIASE / INSTAGRAM

"Quienes hayan aprobado esta ley, sea donde sea, no tienen escrúpulos, ni corazón", ha recalcado, para asegurar que no era un problema en concreto contra la legislación colombiana. "No hablamos de 6 semanas", ha explicado: "Hablamos de 6 meses. ¡No hay derecho!".

La actriz se encuentra actualmente embarazada de su segundo hijo con su pareja Gonzalo Sierra, con quien contrajo matrimonio recientemente a finales del año 2021. Su primer hijo, Noah, tiene actualmente tres años.