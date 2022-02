A raíz de los recientes rumores sobre una posible vuelta de Rosa Benito y Amador Mohedano, la que fuera colaboradora de Sálvame ha querido desmentirlo tajantemente. "Le quiero porque es el padre de mis hijos. Pero que paren ya porque Amador y yo no vamos a volver nunca".

Pero, pese a todo, Amador parece no querer rendirse, y así lo ha dejado entrever en una conversación telefónica con Sálvame. "Siempre queda alguna cosilla. Como a Rosa yo no puedo querer a nadie nunca en la vida. Hemos estado 35 años".

"Yo lo que quiero seguir por lo menos es que podamos hablar, y que nos preguntemos qué tal el niño, te he visto en televisión, te he visto muy guapa...

Pero ella no quiere que hable de ella" ha comentado Amador Mohedano. "Yo lo que quiero es que ella sea muy feliz, que esté muy bien, que esté muy bien con mis hijos, y yo estando bien, pues me gusta verla, me gusta cuando nos mandamos whatsapps...".

"Y claro que nos echamos de menos" ha insistido ante las preguntas de la reportera. "Tú echas de menos a una persona con la que has estado tanto tiempo casado y has compartido tanto. Pero los dos nos hicimos mucho daño y puede que se haya enfriado todo demasiado. Aún así yo la sigo queriendo mucho".