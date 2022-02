El príncipe Harry demanda al mismo medio británico que su esposa, Meghan Markle

Prácticamente todo el mundo pensaba que querrían cortar por lo sano. Sobre todo después de que Meghan Markle ganase su batalla judicial. Pero los duques de Sussex le han tenido que coger el gusto a eso de estar esperando la resolución de los jueces. O es que el agravio ha sido mayúsculo. Cualesquiera que sea la razón, el resultado es el mismo (y la misma historia de nunca acabar): el príncipe Harry ha interpuesto una nueva demanda contra la editorial británica Associated Newspaper Limited, la misma a la que demandó y venció su esposa.

La empresa es aquella que contiene cabeceras tan importantes como Daily Mail, The Mail on Sunday, o MailOnLine, por lo que hoy por hoy no se sabe con seguridad cuál es el reportaje o noticia que ha sacado tanto de quicio al nieto de Isabel II para emprender las acciones legales que los propios duques han confirmado a varios periodistas a través de uno de sus portavoces. La pelea judicial entre ambos bandos se prolongará un año más desde que comenzase en octubre de 2019.

No hay que olvidar que las cabeceras de la compañía, en especial el Daily Mail, por ser el más conocido, han sido especialmente intolerantes y beligerantes con Meghan Markle desde que entró en la familia real británica y fueron sus continuas presiones y acoso mediático, unido a la inacción total por parte de Buckingham Palace, una de las razones que propiciaron la salida de los duques de la monarquía rumbo a Los Ángeles.

Otros periodistas británicos apuntan que el enfado de Harry quizá tenga que ver con los reportajes que escribieron los medios de la Associated Newspaper Limited sobre su relación con las fuerzas armadas, dado el vínculo que mantiene el príncipe con la institución, refrendado por la creación de sus propio torneo para veteranos de guerra, Invictus Games.

Aún así, no cabe duda de que la razón de su demanda se conocerá en el futuro, cuando los documentos que se han presentado ante el Alto Tribunal, donde se ha iniciado el proceso, sean de dominio público. En el caso del caso (valga la redundancia) de Meghan Markle, fueron dos meses los que se hubo de esperar para conocer los motivos.

Quizá el éxito de su esposa, quien no solo consiguió que los periódicos publicasen el resultado del juicio y una disculpa pública, así como el pago de dos millones de euros y de las costas del proceso, hayan animado al príncipe a seguir confiando en sus abogados, con Jenny Afia, asociada de la firma londinense Schillings, a la cabeza.