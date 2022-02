"Ahora mismo estamos delante de un banco en el que hay gente amontonada. Todos quieren sacar dinero porque nadie sabe lo que va a ocurrir. Hay colas en las tiendas para comprar comida, muchas garrafas de agua...". Este es el panorama ahora mismo en la ciudad de Kherson, en el sur Ucrania, descrito por Mario García, un español que lleva siete años en el país. Son las nueve de la mañana, hora peninsular española, y hace unas cuatro horas que Rusia ha comenzado a bombardear a sus vecinos, iniciando una guerra en el este de Europa: "Esperábamos que [el presidente ruso, Vladimir] Putin atacara y que iba a ser muy letal".

Mario habla con este diario por WhatsApp en una conversación que por momentos se entrecorta dada la mala cobertura en la zona. Se encuentra trasladándose en coche con la intención de encontrar suministros y llevárselos a algunas de las familias que están resguardándose del ataque en los refugios. La sirena de alarma ha sonado en toda la ciudad, cercana a la península de Crimea, anexionada a Rusia en 2014. Han caído las primeras bombas y ahora les llegan noticias de que ha comenzado el lanzamiento de misiles. También les han informado de que ha habido bombardeos en Odesa, a unos 200 kilómetros, y en el aeropuerto de Kiev, la capital. "La cosa está muy muy mal", apunta desde una localidad bordeada por un "comando de protección" formado por la Policía y el Ejército. "Agentes y soldados están cubriendo las calles principales", agrega.

"La gente está metiéndose dentro de los búnkers. Otros están intentando salir de aquí", continúa Mario y le pasa el teléfono a su amigo Jasa Hevia, también español. Él vive a caballo entre España y Ucrania. Aquí tiene la empresa y allí, la familia. Lleva cuatro años yendo una vez al mes. En esta última ocasión llegó hace unos días, por el cumpleaños de su mujer y para conocer de cerca lo que estaba ocurriendo. Ella está embarazada y tienen ya una niña de tres años. "Estamos viendo cómo poder regresar a España. Aquí la situación es muy dura. La gente está alterada y asustada por lo que pueda pasar. Están atacando a los ucranianos", comenta.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha estimado precisamente este jueves que la colonia española en Ucrania estaba formada por unas 450 personas. Por el momento han podido salir unas cien, por lo que aún quedan en torno a 350. Hasta ahora, el Gobierno no ha hecho una evacuación masiva, solo está recomendado la salida, y apunta que quienes permanecen en el territorio lo han decidido así de manera voluntaria. El ministro ha asegurado no obstante que están poniendo a disposición de esas personas todos los medios necesarios para salir en el momento que lo requieran.

Quien está decidido a no marcharse de allí es Mario. Fue funcionario en el Ayuntamiento de su pueblo, Carlet, situado en Valencia, y ahora tiene 73 años. Llegó a Ucrania hace siete, cuando la crisis de Crimea. Su familia le ha rogado que vuelva pero él lo tiene claro. "Dicen que los rusos no van a respetarme y que van a matarme enseguida porque soy voluntario veterano de guerra en Ucrania y he apoyado a los soldados y a la población. Les he dicho que no tengo miedo y que no voy a moverme. Soy voluntario, vine a ayudar y me voy a quedar", concluye con firmeza.