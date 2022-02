La imagen de unos camellos envueltos en llamas en Al Ahmadi (Kuwait) es probablemente la más importante de la nueva exposición 'La vuelta al mundo en 80 imágenes' del fotógrafo norteamericano Steve Mccurry (1950) en FotoNostrum. Con esta exposición abre sus puertas el nuevo espacio, que tras inaugurarse el 4 de marzo de 2020 tuvo que bajar la persiana el día 13 por la llegada de la pandemia.

Ubicado en el Eixample, es un nuevo centro de exposiciones que tiene como objetivo difundir y exhibir a grandes nombres de la fotografía internacional y fotógrafos emergentes y que ahora echa a andar con la obra de esta figura mundialmente conocida por el retrato de una 'niña afgana' publicado en la portada de la revista National Geographic. Expone por primera vez en Barcelona.

Con dos salas de 1.000 metros cuadrados de espacio expositivo, Julio Hirsch-Hardy, director y fundador de FotoNostrum, explicó el pasado miércoles que, después de trabajar en exposiciones itinerantes, se dio cuenta de la necesidad de contar con un espacio propio para exhibir fotografías.

Barcelona ha sido el lugar elegido para el proyecto al ser una referencia en la difusión y exhibición de la disciplina fotográfica, con salas especializadas como KBr y Foto Colectania.

La historia de la 'niña afgana'

Con casi cinco décadas de carrera profesional, McCurry se ha convertido en uno de los fotógrafos más importantes de la historia contemporánea.

La exposición, abierta hasta el próximo 7 de mayo, ha sido comisariada por el propio fotógrafo y por Hirsch-Hardy. Recopila 80 imágenes realizadas entre los años 1981 y 2019, entre las que se encuentra el famoso retrato de la `niña afgana'.

Protagonizó la portada de la revista National Geographic en junio de 1985. Steve McCurry había fotografiado a Sharbat Gula, una niña de 12 años, un año antes en un campo de refugiados de Pakistán tras refugiarse de los ataques soviéticos en Afganistán. Junto a ella se encontraban sus hermanos y su abuela.

Tras la publicación de la fotografía y el éxito de la portada debido a sus expresivos ojos verdes, McCurry quiso volver a retratarla. Después de unos cuantos viajes en búsqueda de la mujer, en 2002, 17 años después, la encontró.

Estaba de vuelta en Afganistán. Ya no era una niña, sino una mujer tradicional, casada y madre de tres hijas. No sabía que su rostro había recorrido el mundo. La identidad fue confirmada en un 99,9% por la tecnología de reconocimiento facial del FBI y por la biometría del iris.

En 2021, tras el ataque de los talibanes en Afganistán, pidió ayuda para salir del país. El 25 de noviembre el gobierno italiano anunció que había facilitado la salida de Sharbat Gula y que se encontraba en Roma.

Unos niños corriendo fotografiados por Steve McCurry. Steve McCurry.

"La fotografía es como un idioma. Comunica tu visión, tus experiencias", declaró el artista el pasado miércoles en un encuentro telemático. En las elegidas para esta colección, el autor ofrece un viaje humano que recorre Afganistán, Brasil, Estados Unidos, Cuba, Italia y el sudeste asiático.

Cada foto que captura cuenta una historia importante. A veces, como el caso de la 'niña afgana', es una cara la que llama su atención. Pero también lo puede ser una mujer entrando en un templo.

Dos iconos de Barcelona

En 'La vuelta al mundo en 80 imágenes' también se incluyen dos fotografías inéditas de Barcelona: una de la terraza de la Pedrera de Gaudí y otra de unos castellers haciendo pinya justo antes de levantar una torre humana.

Los castellers se preparan para realizar la torre. Steve McCurry Steve McCurry. Barcelona, Spain, 2018

Al ser preguntado por qué eligió este ángulo cenital para la foto, en el que la cámara se sitúa de forma perpendicular al suelo, y que no es el usual, McCurry asegura que fue una decisión personal. "No creo que sea mejor o peor, sino el que más me gustó". Tenía más fotografías de Barcelona, pero quiso elegir estas dos porque eran las que más le gustaban.

Las obras de McCurry pueden comprarse en FotoNostrum al tratarse de una sala con un modelo mixto de centro de fotografía y galería de arte. Los precios oscilan ente los 7.000 y los 30.000 dólares, dependiendo del tamaño de la imagen a la venta.