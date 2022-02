Robert Pattinson, en 'El hormiguero': "Es muy complicado ir al baño con el traje de Batman"

El hormiguero conectó este miércoles por videollamada desde Londres con Robert Pattinson y Zoë Kravitz, que presentaron en el programa de Antena 3 su nueva película, The Batman, que se estrena en cines el próximo 4 de marzo.

Ambos comentaron con Pablo Motos algunas curiosidades del rodaje como que "al llover en muchos momentos de la película, no veía ni oía nada porque hacía mucho ruido el agua en la máscara de Batman", admitió el actor.

Su compañera explicó que "fue idea mía que Catwoman tuviera las uñas muy largas, pero me di cuenta de que tenerlas durante un año no lo era tanto. No podía lavarme la cara, mandar mensajes con el móvil...".

También hablaron con el presentador sobre los trajes de sus personajes. Mientras que Kravitz señaló que "era complicadísimo ponerme y quitarme el de Catwoman. Hacía falta un ejército de gente para ayudarme".

Pattinson, por su parte, afirmó que "lo peor de llevar el traje de Batman es ir por pasillos estrechos, podía entrar, pero no darme la vuelta. Ir al baño también es muy complicado, tenía que entrar de espaldas".