Como cada miércoles, las revistas del corazón han salido con diferentes exclusivas y, entre todas ellas, una atañe a Alba Carrillo. Han pillado a la modelo de cita con su ex, Santi Burgoa, lo cual ha hecho saltar las alarmas de reconciliación.

Pero, rápidamente, la colaboradora ha reaccionado a estas fotos en Ya es mediodía, y su respuesta no ha sido tan esquiva como se esperaría: "No sé qué va a pasar con mi vida, no hay nada cerrado ni nada".

"Ahora mismo estoy soltera, pero no te puedo decir qué va a pasar con mi vida, porque yo me dejo querer", ha declarado. "Estoy esperando a que la vida me sorprenda. Entonces, no estoy cerrada a una reconciliación, pero tampoco está la reconciliación hecha".

"Yo le quiero mucho, he seguido quedando con él, ha venido a mi casa, ha estado con mi hijo", ha asegurado. "Pero tenemos unos problemas estructurales, yo quiero ser mamá y ese tipo de cosas, entonces quedan ciertos asuntos".

"Para mí lo tiene todo, es guapísimo, es superprofesional y sabe escribir correctamente", ha añadido para lanzarle un zasca a Canales Rivera. "Mis affaires prenavideños me escribían que bien hueles sin h, ¿sabes?".