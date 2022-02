Aragonès "no ve útil" asistir a Conferencia de Presidentes, pero sí asistirá a la cena del Mobile con el rey

El presidente catalán, Pere Aragonès, ha justificado su ausencia en la Conferencia de Presidentes Autonómicos porque "no es útil", aunque sí ha defendido asistir al Mobile World Congress, para que un "monarca que no ha elegido nadie -ha dicho- desplace al legítimo representante de los catalanes" en esa cita mundial.

La Palma albergará este viernes 25 la XXVI Conferencia de Presidentes autonómicos, y el día antes, el 24 de febrero, se celebrará un acto institucional presidido por los reyes de reconocimiento a la isla tras la erupción volcánica.

La ausencia en esa cita del presidente catalán ha provocado este miércoles las críticas de PSC, Cs y PP en la sesión de control del Parlament, pero también le ha valido el reproche de la CUP por sí querer asistir el domingo a la cena inaugural del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, donde sí coincidirá con el presidente del Gobierno y el rey Felipe VI.

Aragonès ha argumentado que él "no está obligado" estatutariamente a asistir a la Conferencia de Presidentes y que, además, en el orden del día de la misma "no hay puntos de acuerdo que permitan defender la voz de la ciudadanía catalana".

Según el presidente, el orden del día de esa Conferencia de Presidentes se limita a "valoración de la situación covid y valoración de los fondos europeos", con "cinco minutos para cada presidente, 17 intervenciones sin derecho a réplica, y al final es igual lo que hayas dicho".

Una cita que "no es una herramienta útil", ya que no contempla "acuerdos sobre gobernanza", como por ejemplo podrían ser cuestiones como el corredor mediterráneo o cerrar los criterios de reparto de los fondos europeos, ha dicho.

Y, de hecho, ha desvelado que la Generalitat propuso, en las reuniones preparatorias, que se "incluyera el fondo covid para dotar de recursos a la sanidad catalana", una reclamación que se hizo junto a "todas" las otras comunidades, pero que toparon con la "negativa" del Gobierno.

"¿Debemos ir entonces a dar por buena una reunión en la que, por experiencia, más allá de valoración y escuchar opiniones, muchas de ellas muy interesantes, no se llega a ningún acuerdo, porque no hay negociación detrás? Puede servir para otras cosas", ha sugerido, "pero no es útil para los catalanes".

De hecho, en respuesta al PP, el mandatario catalán ha invitado a ese grupo parlamentario escuchar las valoraciones que hagan los presidentes autonómicos del PP una vez acabe la conferencia, para comprobar que solo harán "valoraciones negativas".

Asistirá a la cena institucional del Mobile

En cambio, Aragonès sí ha defendido su asistencia al arranque del Mobile World Congress en Barcelona, tanto a la inauguración del lunes como a la cena institucional del día anterior, aunque eso suponga coincidir con el rey Felipe VI.

Después de que Dolors Sabater (CUP) le haya afeado que no vaya a la Conferencia de Presidentes pero sí acepte "cenar con el representante de la monarquía corrupta", el presidente catalán ha respondido: "No dejaré que un monarca que no ha elegido nadie me desplace en el ejercicio de mis funciones de representación del país".

Para Aragonès, su asistencia se justifica en que debe "defender el potencial tecnológico de Cataluña" en la principal cita mundial del móvil, además de recalcar que "un monarca que no ha elegido nadie no puede desplazar al presidente de Cataluña, legítimo representante de los catalanes".

En la edición del año pasado, si bien el presidente se ausentó del recibimiento oficial a Felipe VI, sí coincidió con el monarca en esa cena institucional y, el día después, ambos inauguraron el Mobile World Congress junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin recorrer la feria ni visitar el pabellón de España, pero sí asistieron juntos a una reunión con empresarios y se hicieron una foto de grupo