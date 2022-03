El amor mueve el mundo. Las relaciones, sus idas y venidas y, lamentablemente, en muchos casos también las rupturas, que hacen que nos preguntemos qué ha fallado. Álvaro Díaz y los propios oyentes -los verdaderos protagonistas- intentan responder a esa cuestión a través de las ondas, que suman ahora una hora más de emociones a flor de piel.

Más espacio para los oyentes, eso siempre es una buena noticia. Sí, sumamos una hora más de programa porque hemos notado que después de la pandemia la gente necesita más hablar y compartir lo que le pasa, pero no con gente de su entorno, sino con personas anónimas.

¿Esa es una de las claves del éxito del programa? Sí, indudablemente. Sabes que esa persona que te escucha no te va a juzgar, solo te va a dar su opinión, te aconseja o se pone en tu lugar. Otro de los éxitos del programa es la empatía, porque todos hemos pasado o pasaremos por situaciones así. Sobre todo en el amor, todo es el mismo árbol, aunque luego tenga distintas ramificaciones.

¿Cuáles son los motivos que más escucha por los que se rompe una relación? Según lo que nos llega, fracasan por la dependencia emocional y, sobre todo ahora, la falta de sexo.

Llevan diez años en antena. ¿Ha notado la evolución del concepto de pareja? No solo eso. He visto una evolución de la sociedad. De cómo la gente tenía una relación hace diez años y de cómo la tiene ahora. Evolución de las parejas gays, de las que tienen diferencia de edad, en temas como el machismo y, ahora especialmente, la gente llama para contarnos que tiene una relación abierta.

Entonces es una evolución en paralelo a la de la sociedad. Exacto. Hay algo que me llama mucho la atención y que es una de las mejores cosas de este programa, y es que saben convivir muy bien todas las generaciones.

¿Qué es lo más fuerte que ha escuchado? Han sido dos historias. Hace cinco o seis años nos llamó una mujer mayor para contarnos que su marido estaba en la fase terminal del sida y ni ella ni sus dos hijas lo habían sabido hasta ese momento. Al hacerse las pruebas, recibieron la noticia de que ellas eran VIH positivo. Entonces ella se sentó a hablar con su marido, que prácticamente se estaba muriendo, y él le confesó que, a escondidas, tenía relaciones sexuales extramatrimoniales con hombres desde hacía mucho tiempo y se contagió. Al preguntarle yo a la mujer qué sentía ella, solo alcanzó a decirme que no le juzgaba, que le quería y que no iba a dejarle solo en este trance, así que le acompañó hasta el final de sus días. Yo me quedé impactadísimo. La otra historia pasó en pleno confinamiento por la pandemia, cuando una señora me llamó desde una residencia y nos contó que su marido había fallecido de covid estando en la habitación de al lado aislado. Las últimas palabras que escuchó de su marido fueron a través de una pared. Lloro con solo recordarlo.

El locutor Álvaro Díaz. JORGE PARÍS

Desde su experiencia, ¿diría que la pandemia ha provocado más rupturas? Sí, o por lo menos la gente lo cuenta más. La gente se ha dado cuenta de que tenía un problema en su casa gracias a la pandemia.

Son historias con la que nos identificamos todos, incluido usted. ¿Cómo se evade de todo eso? ¿Cómo logra separar? No se puede, y yo creo que para hacer este programa no puedes cortar ese vínculo que te involucra en ellas. Y, al final, siempre acabas llevándotelas a tu casa. Y eso que yo no opino, solo escucho.

¿Usted llamaría a un programa como el suyo? No (ríe). Me lo he planteado alguna vez, y yo creo que no. Cuando he tenido problemas sentimentales he preferido un amigo para contárselos. También creo que ese es el camino fácil, porque, por lo general, él siempre te apoyará.

¿Alguna vez se imaginó presentar un formato como este? Qué va. ¿Sabes lo que pasa? Que yo soy una persona superdivertida y siempre me han gustado los mornings shows, reírme, el petardeo... Así que no, nunca lo pensé, y eso que, cuando estudiaba periodismo, yo escuchaba el mítico Hablar por hablar y flipaba con las historias. ¡Pero nunca me imaginé que yo pudiera ser una Gemma Nierga el día de mañana!

ÁLVARO DÍAZ Periodista, locutor y productor, Díaz, de 43 años, lleva dos décadas ligado al grupo Prisa, donde ha aparecido en diferentes formatos hasta asentarse en '¿Qué falló en lo vuestro?', que lleva más de diez años en antena. Antes, fue la voz de 'El precio justo' y colaboró en varios programas de Mediaset.

¿Le gusta la tele? ¿El formato podría dar el salto a televisión? Me encantaría. La tele me gusta, la consumo y creo que todo tipo de tele es lícita. Yo creo que, utilizando la tecnología que tenemos ahora (videollamadas, WhatsApp, Zoom...), sí se podría hacer algo parecido en televisión. Y lo podría hacer perfectamente un hombre.