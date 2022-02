El Primavera Sound de 2023 se celebrará el primer fin de semana en Barcelona y el segundo en Madrid

Cambios en el Primavera Sound, uno de los festivales de música más exitosos de España con sede en Barcelona desde que nació. La edición de 2023 volverá a tener dos fines de semana de música, pero en esa ocasión se desdoblará entre la capital catalana y Madrid. Del 1 al 3 de junio tendrá lugar en el Parc del Fòrum de Barcelona y del 8 al 10 del mismo mes, en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

El anuncio de los organizadores del Primavera Sound llega dos meses después de las desavenencias entre el Ayuntamiento de Barcelona y la dirección del certamen, quien puso en cuestión su continuidad en la capital catalana más allá de 2022 porque estaba en duda que se pudiera repetir la edición ampliada a dos fines de semana en 2023. Aun así, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, garantizó que se podría.

Muy ilusionados de anunciar que Primavera Sound 2023 se celebrará en Barcelona y en Madrid. https://t.co/EH4QW4pzxA pic.twitter.com/ZRJxUlf2n4 — Primavera Sound (@Primavera_Sound) February 23, 2022

El Primavera Sound ha apuntado que el festival mantendrá su programación durante el resto de días de la semana. Tanto en Madrid como en Barcelona, esta "se integrará en los espacios culturales de cada sede con diferentes actividades musicales antes de las jornadas principales".

El festival ha asegurado que el anuncio de esta doble sede "no sorprenderá a quien conoce la historia del Primavera Sound". El certamen ha recordado que después de varios años organizando el festival de otoño Primavera Club en Barcelona y en Madrid y llevar cada temporada giras internacionales a las dos ciudades, "hacer realidad un Primavera Sound de puente aéreo supone para nosotros, además de una gran alegría, un paso adelante tan lógico como natural. El aterrizaje en Madrid no es más que el último capítulo de nuestra larga y estrecha relación con la ciudad, pero también lo primero de todo lo que vendrá".

Los organizadores consideran que un Primavera Sound que en 2023 empezará en Barcelona y acabará a Madrid solo puede acabar beneficiado el público. "Doble sede, doble ilusión", han apuntado en un comunicado. También han agradecido a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid y al de Arganda del Rey "todas las facilidades y entusiasmo con el que han estado y están trabajando con nosotros para que esta edición que tanta ilusión nos hace sea una realidad en 2023".

El anuncio del Primavera Sound se ha conocido después de la reunión que han mantenido este miércoles por la mañana en Madrid la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consellera de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de Cruz, con la organización del festival.

Desavenencias

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, garantizó a mediados de diciembre que el Primavera Sound podría repetir la edición ampliada a dos fines de semana en 2023. En una comparecencia desde el Ayuntamiento, Colau aseguró que está "fuera de discusión" que el festival se quede en Barcelona y reafirmó el "compromiso" de la ciudad con el Primavera.

Hizo estas declaraciones después de que esos días se pusiera en cuestión la continuidad del festival más allá de 2022. El director del Primavera Sound, Gabi Ruiz, había mostrado "preocupación" por el futuro de la edición 2023 en una entrevista en 'La Vanguardia'.

Los impulsores del certamen dijeron que tienen "muy buena relación" con todas las ciudades, pero que en Barcelona no tienen "ningún acuerdo con el Ayuntamiento". "No tienen ningún tipo de implicación", declaró Ruiz. Los impulsores denunciaron que les han multiplicado el alquiler del terreno "por diecisiete" y que todavía no tenían el permiso para la edición 2023. "Haremos el festival en 2022 y en 2023 ya lo veremos", aseveró Ruiz, que avanzó que estaban buscando otra ciudad donde celebrarlo.

Finalmente, el consistorio y los organizadores del festival mantuvieron una reunión y según dijo Colau, dio la orden para que el formato ampliado a dos fines de semana que ya estaba previsto para 2022 se repitiera también en 2023.

El gobierno de Colau lo celebra

El teniente de alcalde de Cultura de Barcelona, Jordi Martí (BComú), ha celebrado este miércoles que el Primavera Sound "pueda continuar creciendo" en Madrid.

En una entrevista, Martí ha expresado que le parece una "excelente noticia" la decisión del Primavera Sound, una determinación que ha dicho conocía y que acompaña, y les ha deseado suerte para que el festival pueda continuar creciendo más allá de Barcelona.

La organización del Primavera Sound ha anunciado este mismo miércoles que la edición del 2023 se celebrará del 1 al 3 de junio en el Parc del Fòrum de Barcelona-Sant Adrià de Besòs y del 8 al 10 de junio en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey (Madrid).

En este sentido, Martí ha celebrado que un "festival genuinamente barcelonés" pueda hacerse en otros lugares y ha subrayado que, aparte de ser un gran evento cultural, es también una plataforma para los músicos de la ciudad, por lo que celebra que estos puedan actuar en otras ciudades para dar proyección a la creación musical barcelonesa.

És una bona notícia, Barcelona continua exportant pel món els festivals creats a la ciutat. Enhorabona @Primavera_Sound i a tot l’equip!! https://t.co/wnV7cNpsw6 — Jordi Martí Grau (@JordiMartiGrau) February 23, 2022

"Barcelona es una ciudad laboratorio, muy nutritiva para la creación y para la generación de nuevos proyectos. Que eso después acabe teniendo una extensión a otras ciudades es lógico, porque a las otras ciudades les interesa hacer aquello que ha tenido éxito en la ciudad", ha defendido.

El Ayuntamiento y el Primavera Sound mantenían conversaciones para definir las próximas ediciones del festival, ya que los promotores querían celebrarlo en dos fines de semana -como se hará este año-, en un diálogo que Martí ha calificado como "muy fructífero".

"Ellos pedían que de cara a 2023 necesitaban mantener esta estructura grande y estuvimos hablando. Era difícil encontrar fechas. La verdad es que ha sido un diálogo muy fructífero y ellos finalmente han optado por esta opción, que a mí me parece muy bien. Empezaremos y estrenaremos el festival en la ciudad", ha explicado.

Según el concejal, ambas partes siguen trabajando en la edición de este año, que se celebrará los fines de semana del 2 al 4 de junio y del 9 al 11 de junio, y que tendrá un cartel formado por 400 artistas.

Para Collboni, un "orgullo"

El primer teniente de alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, ha afirmado que ven "con mucho orgullo que festivales nacidos en Barcelona se vean en el resto del país y del mundo".

También ha considerado que no hay riesgo de que Barcelona pierda el Primavera Sound, porque está muy "unido" a Barcelona, "como el Mobile".

Asimismo, ha señalado que el Sonar está en más de 20 países del mundo.

Los hoteleros dicen que Barcelona no está para dividir eventos

El presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos, considera que Barcelona "no está para perder o dividir cosas, sino para fidelizarlas", en referencia a que el festival Primavera Sound tendrá doble sede en la edición de 2023.

Clos ha explicado que para al Gremio de Hoteles de Barcelona le parecía "de fábula" tener en la capital catalana la exclusividad de un "evento tan importante" como el Primavera Sound, pero que no es decisión suya si se tiene que repartir con Madrid, sino de los organizadores.