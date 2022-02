Publican las primeras imágenes de María José Campanario embarazada: estas son las claves de su misteriosa desaparición

María José Campanario y Jesulín de Ubrique protagonizaron una de las noticias más llamativas del 2021. La pareja, que lleva más de dos décadas unida, anunció que espera un nuevo retoño para esta primavera.

Sin embargo, y casi por arte de magia, habían desaparecido de la escena pública. Hasta ahora, ya que la revista Semana los ha cazado en unas fotografías donde se puede ver a la odontóloga en avanzado estado de gestación.

Según detalla la publicación, María José y Jesulín acudieron a una cita rutinaria de la mujer del torero en el hospital de Jerez de la Frontera. Lo hacían, eso sí, tratando de esconder su embarazo, tapando incluso su tripa con un abrigo.

Además, la revista da las claves de esta misteriosa desaparición, haciendo especial hincapié al silencio de la pareja respecto a esta buena nueva que solo ha roto en una ocasión, cuando hablaron, hace ya muchas semanas, para Ya son las ocho.

María José Campanario, sus primeras imágenes embarazada https://t.co/5KFks6FNaG — Revista SEMANA (@semana_revista) February 23, 2022

Tal y como explica Semana, que se hace eco del entorno de la pareja, se especula con "una exagerada cautela" por parte de la odontóloga, ya que, debido a que es un embarazo de riesgo por su edad y por la fibromialgia que padece, ha preferido mantenerse apartada de todo y así no dar explicaciones y que, a su vez, no le lleguen las especulaciones sobre su estado. "Parece que sea un tema tabú. No lo entendemos", dicen desde ese mismo círculo cercano.

Ahora, las fotos demuestran que el embarazo marcha bien, si bien muestran a una María José que ha cogido peso y a un Jesulín siempre al lado de su mujer.