Durante un tiempo, en el que Sálvame cubría toda la tarde hasta la llegada de los informativos, se daba la surrealista escena de que los presentadores o colaboradores del espacio de entretenimiento de Telecinco daban paso a los informativos, con Pedro Piqueras.

Eso provocaba un chocante contraste entre el ambiente festivo en Sálvame y la expresión seria de Piqueras, que a menudo no tenía buenas noticias para arrancar el informativo.

Ahora, el periodista ha contado a Mara Torres en El Faro, de la SER, cómo fue uno de esos momentos extraños, uno de los más comentados, cuando Jorge Javier Vázquez decidió que fuera Raquel Mosquera, invitada aquel día en Sálvame, la que diera paso a Piqueras, el 23 de septiembre de 2020.

"Señores, vamos a dar paso a Pedro Piqueras. El gran Pedro Piqueras, uno de los grandes del telediario que llevan muchos años en nuestras televisiones. Un besazo y os dejamos con Pedro Piqueras", decía Mosquera mirando a cámara.

"A mí aquello no me molestó en absoluto, pese a lo que se dijera", dice ahora Piqueras. "Raquel es una persona muy tierna, yo la conozco de Las Rozas, donde tiene la peluquería y más de una vez he pasado a saludarla", hacía ver el periodista.

"Sé que ella ese momento lo vivió como una ocasión de darle paso a alguien que apreciaba", valoraba Piqueras, que rememoraba el momento: "Yo la vi que se ponía en jarras, que miraba a ver dónde estaba su cámara y soltaba aquello".

Pero el periodista fue consciente de la reacción que provocó aquello, sobre todo en redes sociales: "Yo creo que las cosas no deben ser así, pero en el caso de Raquel, que hubo tantos comentarios y un poco de crudeza hacia ella, pues al día siguiente la llamé a la peluquería y le dije 'ni te molestes por estas cosas, Raquel, que a mí me ha encantado'", revelaba Piqueras.