Dejan abierto el micro de un colaborador de 'La noche 24 horas' y se le oye ir al baño... y todo lo que hace allí

El programa La noche en 24 horas sufrió uno de esos fallos técnicos que son más comunes de lo que parece, cuando el micro de uno de los colaboradores, ya fuera del plató, siguió emitiendo.

En un momento del programa de información y debate de La 1 el presentador, Xabier Fortes, da la bienvenida a la mesa a Fernando Jáuregui y es en ese momento cuando empieza a oírse la señal de audio de una de las personas que se ha ido poco antes, pero que aún está microfonado y con su sonido en directo.

"Pensé que se me iba a ir solo y no se va... a ver si con agua... me está llorando cada vez más", se oye decir a alguien y a continuación el sonido de agua corriendo, probablemente de un lavado.

Se le oye soplar, abrir de nuevo el agua... y con el sonido tan alto que está por encima del de los colaboradores, que comentan las desavenencias en el seno del PP.

Poco después se oye cómo el colaborador coge toallas de papel, se seca y dice un "hasta luego", para luego decirle a un tercero: "Se me ha metido un pelo de la barba en el ojo".

Un micro abierto juega una mala pasada en La Noche en 24 horas y se cuela como alguien va al baño 😂😂 #LaNoche24h pic.twitter.com/V8YWl3HC72 — Xavi Oller (@xaviioller) February 21, 2022

Al poco, el error se subsana, silencian ese micro y el debate en el plató continúa sin más, con apenas una sonrisa esbozada por el presentador, sin que se sepa si fue consciente de lo que estaba pasando.