Los problemas entre Kiko Rivera e Isa Pantoja no parecen tener una solución a corto plazo. El pasado lunes, la joven afirmaba que, tras las disputas entre ellos, "no tendría sentido" invitar a su hermano a su boda con Asraf.

En esta ocasión, Irene Rosales, esposa del DJ, ha optado por mantenerse al margen de la trifulca entre los dos hermanos. La mujer ha señalado que Kiko está luchando contra el ataque de gota que está sufriendo y, además, ha apuntado que ella tiene sus propios problemas a los que debe hacer frente sola.

Aunque ha querido mantenerse apartada de la polémica, la modelo sí se ha mostrado de acuerdo con su cuñada en que, en ocasiones, "a Kiko se le va la cabeza y esta vez se le ha ido mucho". "Yo ya dije en su día que mi cabeza no está para más problemas. Parece que tengo una vida perfecta, pero yo también tengo lo mío y solo lo llevo yo", ha agregado Rosales.

A su llegada del gimnasio, Irene ha atendido con gusto a la prensa, donde ha afirmado que se encuentran bien y ha negado haber tenido contacto con Isa ni tener conocimiento de los problemas económicos a los que podría estar haciendo frente Isabel Pantoja.

"No es que no me quiera meter, es que no quiero opinar. Soy una persona que prefiere hacerlo todo calmada y no quiero alboroto. Creo que no hace falta que me meta. Ellos dos, por sí solos, arreglarán las cosas. Lo que tenía que decirle a mi marido ya lo he hecho en privado", ha sentenciado Irene Rosales.