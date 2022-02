Isa Pantoja asegura en 'El programa de Ana Rosa' que no invitará a Kiko Rivera a su boda: "No tiene sentido"

Lejos de relajarse, la tensión entre Isa Pantoja y Kiko Rivera sigue en lo más alto. La posibilidad de una reconciliación entre dos de los hermanos más mediáticos del panorama actual se antoja, al menos a corto plazo, imposible.

Tras su breve paso por Secret Story, este lunes Isa Pantoja ha vuelto a su puesto como colaboradora en el Club Social de El programa de Ana Rosa, donde ha sido aún más tajante con respecto a la situación con el DJ y ha aclarado en qué punto se encuentra la relación con su madre, Isabel Pantoja.

"¿Cuándo te casas, Isa?", ha preguntado Joaquín Prat a su compañera que, sorprendida por la pregunta, ha respondido: "Cuando pueda, cuando abran fronteras. Yo no tengo prisa". La joven ha recalcado que se casará en Marruecos y ha señalado que su hermano no estará invitado a la ceremonia: "No tiene sentido". Eso sí, sus compañeros de plató sí recibirán la invitación a la celebración del enlace.

Acerca de su paso por La casa de los secretos y la convivencia con los concursantes, Isa ha destacado que les ha dado algunos consejos sobre cómo afrontar el reality: "Lo bueno es que no me ven como una competencia y me aceptaron con los brazos abiertos. Me sentí una compañera más. Me quería quedar más tiempo porque estaba muy a gusto. Se abrieron mucho, incluso, al contarme cosas muy fuertes de sus vivencias".

La relación entre Isa Pantoja y su madre está, ahora, más fuerte que nunca aunque, tal como ha explicado la joven, Isabel no está pasando por su mejor momento y, por ello, la tonadillera cree que aún no es conveniente recibir visitas. No obstante, Isa ha señalado que sí hablan por teléfono a menudo, pero uno de los temas que no abordan son los problemas con Kiko: "Creo que es una manera de evitar conflictos y de que ella no se altere porque lo pasa mal".

Lecquio, por su parte, no ha terminado de comprender la actitud de la cantante con su hijo, a lo que Isa ha sentenciado: "No es una madre cualquiera que está bien porque cuando una persona sufre una depresión o no está bien psicológicamente ya hemos visto lo que pasa. Tenemos el ejemplo de Rocío Carrasco. No se pueden pedir comportamientos normales. Está mal, pero aquí estoy yo para tenderle una mano, que no estoy para juzgarla". Isa ha añadido que su madre está mal "desde hace muchísimos años"