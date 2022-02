Anabel Pantoja vuelve a Sálvame y, cada vez que pisa el plató, cualquier cosa puede ocurrir. Sus compañeros no dejan de pasar ni una sola oportunidad para sacarle los colores, y Anabel, lejos de aguantar, se rebela en cada oportunidad.

Muy molesta porque no dejaban de interrumpirla, Anabel ha explotado al insinuar Laura Fa que iba hablando mal de su padre, Bernardo Pantoja, por los pasillos de Mediaset. "Lo que está diciendo Laura es muy grave" ha explotad Anabel.

"Yo no he hablado de mi padre en la vida. Tendría que estar muerta de hambre para vender a ese hombre. Tiene todos mis respetos porque ese señor me ha dado la vida" ha dicho, tajante.

"¿Tú me has visto hablar a mí de algo de mi padre? " le ha preguntado a Jorge Javier Vázquez, muy molesta. "Lo que he contado fuera de cámaras siempre ha sido normal. Nunca he dicho nada más. A ver si se va a entender que voy hablando por detrás de los demás. La conciencia la tengo más limpia que la boca, y eso que acabo de echarme enjuague bucal".

Kiko Matamoros, su inesperado defensor

"Compañeras tuyas me han dicho: 'No cuestiones a Anabel su papel de hija. Si supieras lo que ha hecho por él, después de los feos que le ha hecho...'" ha explicado Kiko Matamoros. "Ponte en mi lugar. En todas las familias hay un cuadro daleao... o ladeado." ha respondido Anabel. "Tú años atrás te has matado aquí dentro, y al final lo que te ha podido ha sido tu amor por tus hijos. Pues igual me siento yo".