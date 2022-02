A Gustavo González parece que le gusta estar siempre en el centro de la tormenta. Sus continuos enfrentamientos con Anabel Pantoja ya son casi de obligado cumplimiento cada vez que aparece en Sálvame. Y, debido al delicado estado de salud de Bernardo Pantoja, el padre de Anabel, han protagonizado los dos una nueva pelea.

Al parecer, y siempre según Gustavo González, Bernardo Pantoja habría concedido una entrevista que aún no ha salido a la luz en la que habla sobre su complicado estado de salud... y aborda varios rumores que le persiguen desde hace meses.

"Habla de su salud, y de Pinocho", ha comenzado a contar Gustavo González. "En esa entrevista le reconoce como hijo, y además dice que no quiere dinero por esa entrevista, pero sí para los suyos. Y uno de ellos es precisamente Pinocho. Además de las tres hijas de Pinocho".

"En esa entrevista dice que quiere dejar todo solucionado. Yo hablé sobre el estado de Bernardo Pantoja porque él hablaba sobre su salud en la entrevista, no por nada más". Pero esas palabras no le han gustado nada a Anabel Pantoja, que no ha dudado en calificarle como un "periodista de eme". Además, le ha avisado sobre su abogado: "Vio cómo decías en directo que a mi padre le iban a amputar una pierna".