Cvirus.- Hostelers creuen que l'eliminació de les mesures és un "punt d'inflexió" per a reprendre "certa normalitat"

L'entitat, integrada per Hoteleria València (Federació Empresarial d'Hoteleria de València), ASHOTUR (Associació d'Hoteleria i Turisme de Castelló), APEHA (Associació Provincial d'Empresaris d'Hoteleria d'Alacant), ha apuntat en un comunicat que l'alçament d'aquestes mesures acordada en la Taula Interdepartamental, "permetrà ja reprendre el funcionament habitual de les diferents activitats de l'hoteleria i l'oci".

"El sector ha lluitat durant dos anys de pandèmia per la supervivència de les empreses i els llocs de treball. La sisena onada ha sigut duríssima des del Nadal fins ara i ara mateix hi ha un llarg camí per a la recuperació econòmica", apunta Conhostur, que segueix reclamant ajudes per al sector "necessàries per a la supervivència de moltes empreses".

En tot cas, augura que arribar a aquest punt "en el qual per fi es reprèn l'activitat sense restriccions suposa un punt d'inflexió i un símptoma de superació de la situació de la pandèmia que esperem ens permeta reprendre certa normalitat".