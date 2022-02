Ania Iglesias presume de tipazo tras cumplir los 50 y 22 años después de salir de 'Gran Hermano'

Era el año 2000 y Ania Iglesias, por entonces una desconocida, se ganó el beneplácito del público, que la convirtió en segunda finalista del primer Gran Hermano, que la catapultó a la fama.

Ahora, con los 50 años cumplidos y los 51 por llegar, la modelo, actriz y empresaria presume de tipo en una serie de fotografías que ha compartido con los medios de comunicación y en sus redes sociales.

"Celebrando casi 10.000 seguidores y los casi 51 años", decía Ania en su Instagram, donde publicaba una declaración de principios: "No soy modelo a seguir. No soy influencer. Me cogió el covid como a casi tod@s. Tengo arrugas

A veces me veo horrible. Tengo complejos. Me equivoco. Lloro. Y siento miedo", exponía.

"Yo no quiero vender una mentira y potenciar una vida de 'postureo' soy de carne y hueso. Y el que quiera seguirme no va encontrar la piel planchada en mi cara, ni tonterías", decía Ania como clara presentación para quienes empiecen a seguira y sobre todo, por las "gilipolleces" que a veces lee en las redes.

Este verano Ania Iglesias fue elegida como una de las 10 famosas internacionales que mejor lucen en bikini a sus 50 años, según los 40.com. Según dicha publicación, la actriz compartía ranking con Naomi Campbell, Demi Moore, Halle Berry, Sharon Stone.

Ania es "muy exigente con su alimentación y su disciplinada vida deportiva", según fuentes cercanas a la actriz. Todos los días practica deporte durante hora y media, que la ayuda a mantenerse en forma. Entre sus prácticas deportivas incluye el bike, zumba, box y siempre que puede camina por el monte, lo que "le ayudan a combatir la flacidez de sus piernas".

La actriz y exconcursante de Gran Hermano 1 Ania Iglesias. Javier de Miguel / Dina Cerezo

La actriz confiesa ser muy cuidadosa en su dieta, no tomando azúcares sino otros sustitutos como el Xilitol (edulcorante de abedul).

Sus comidas incluyen semillas de todo tipo, como sésamo, lino, calabaza, girasol…Es una apasionada de la avena y el aceite de rosa mosqueta.

En cuanto a la cosmética sus productos preferidos son los que contienen ácido hialurónico y el aceite de oliva que usa "para casi todo lo que puedas imaginar", como para desmaquillarse los ojos o como crema corporal. No bebe alcohol, duerme todo lo que puede y además es muy activa.