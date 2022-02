Cvirus.- El 98,2% dels centres educatius té totes les seues aules en funcionament: hi ha només 49 grups confinats

Les autoritats sanitàries han determinat que, a data del passat divendres 18 de febrer, estigueren confinats un total de 49 grups de 36 centres educatius. Açò vol dir que el 98,2% dels centres educatius va concloure la setmana amb totes les seues aules en funcionament.

Durant la setmana passada es va determinar el confinament de 17 grups de 16 centres educatius. A més, s'han desconfinat 139 grups de 76 centres educatius i romanen confinats, de setmanes anteriors, 32 grups de 20 centres.

El 0,8% del total de la població escolar d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP està confinada, ja que al 0,4% de l'alumnat que és positiu actiu se suma que, amb l'aplicació dels protocols i les mesures de seguretat, Salut Pública ha establit l'aïllament preventiu d'un altre 0,4% d'alumnes per haver sigut contacte estret amb positius.

Respecte al personal docent, el 0,8% està confinat. Dins d'aquest percentatge, al 0,5% del professorat que és positiu actiu s'afig que, amb l'aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius, un altre 0,3% es troba en aïllament preventiu.

Per províncies, el 98,1% dels centres educatius de les comarques d'Alacant no té cap grup confinat. El 99,9% dels grups d'alumnes rep classes presencials amb total normalitat. A Alacant s'han confinat sis grups de cinc centres, s'han desconfinat 58 grups de 22 i romanen confinats, d'altres setmanes, onze grups de huit centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats a Alacant és de 17 aules de 13 centres educatius.

En la província està confinat el 0,8% de l'alumnat perquè hi ha un 0,5% que és positiu actiu més un altre 0,3% en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius. Quant al professorat, el 0,7% està confinat, ja que al 0,5% de docents positius actius s'afig que un altre 0,2% es troba en aïllament preventiu per l'aplicació de les mesures de prevenció.

A Castelló, el 98,1% dels centres educatius no té cap grup confinat. El 99,9% dels grups d'alumnes fa classes presencials sense problemes. Al llarg de la setmana passada, a Castelló, s'ha determinat el confinament de dos grups de dos centres educatius, s'ha desconfinat 17 grups de 14 centres i romanen confinats, d'altres setmanes, quatre grups de tres centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats és de sis aules de cinc centres educatius.

El 0,8% de l'alumnat està confinat perquè al 0,4% que és positiu se suma un altre 0,4% en aïllament preventiu en ser contacte estret amb positius. Quant al professorat, un 0,8% es troba confinat, ja que al 0,5% de docents positius actius s'afig que un altre 0,3% es troba en aïllament preventiu per l'aplicació de les mesures de prevenció i protecció de contactes estrets amb positius actius.

A València, el 98,2% dels centres educatius no té cap grup escolar confinat, el 99,9% dels grups realitza classes presencials amb total normalitat. Durant la setmana passada, a València, s'ha determinat el confinament de nou grups de nou centres educatius, s'han desconfinado 64 grups de 40 centres educatius i romanen confinats, d'altres setmanes, 17 grups de nou centres educatius. Per tant, el total acumulat de grups confinats en és de 26 aules de 18 centres educatius.

El 0,8% de l'alumnat a València està confinat perquè hi ha un 0,4% de positius actius més un altre 0,4% en aïllament preventiu per ser contacte estret amb positius. Quant al professorat, en la província està confinant el 0,8%, ja que al 0,5% de docents positius actius s'afig un altre 0,3% en aïllament preventiu.