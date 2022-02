Contar en casa con herramientas para llevar a cabo pequeñas obras es imprescindible. Aunque no nos guste el bricolaje, una pequeña caja de herramientas con lo básico no puede faltar ya que siempre hay que montar un mueble, colgar un cuadro o, simplemente, poner pilas a un juguete infantil. Un martillo, un pequeño taladro y un atornillador son gadgets básicos que no deben faltar en el hogar y que no tienen porqué ocupar mucho espacio.

La empresa alemana Bosch es líder en el mercado de herramientas de bricolaje tanto para ‘manitas’ hogareños como para profesionales. De hecho, son estos últimos los que más valoran la calidad de los productos, porque trabajan con ellos día a día. La línea profesional de esta marca incluye los aparatos más potentes e innovadores como este miniatornillador a batería con un juego de 25 puntas que aúna potencia y comodidad para acceder a los lugares más difíciles de la forma más sencilla. ¡Y cabe en el bolsillo! Además, Amazon lo incluye entre sus productos más rebajados durante unos días y lo podrás encontrar por menos de 58 euros en este ecommerce.

Esta pequeña herramienta cabe en el bolsillo. Amazon

Potencia y precisión en la palma de la mano

Este modelo exclusivo con batería integrada cuenta don dos opciones de arranque: pulsando el botón de inicio, o simplemente haciendo presión contra el material. Esta segunda opción es muy cómoda cuando tenemos que atornillar en lugares estrechos y de acceso complicado.

Además, incorpora un freno electrónico para que se detenga de inmediato y evita el desgaste de las puntas y de las cabezas de los tornillos. Permite mantener una potencia de hasta 360 revoluciones por minuto en todo momento, y, a todas estas prestaciones, añade cinco ajustes de giro diferentes para una mayor precisión, así como un juego de 25 puntas.

Y si buscas algo más completo

La línea Bosch Professional cuenta con un taladro-atornillador de batería con forma de pistola de 12 vatios. Este gadget es el más vendido de la marca y tiene una rebaja del 20% en Amazon. Cuenta con una longitud de cabeza de solo 169 milímetros para un cómodo manejo en perforación y atornillado en lugares de difícil acceso. Incluye tres juegos de brocas: 25 puntas para el atornillador, 7 puntas para taladrar en madera y otras siete para metal. Además de la batería, el cargador y una bolsa para guardarlo exclusiva de Amazon.

Esta herramienta cuenta con tres juegos de brocas para atornillar y taladrar. Amazon

Además de estas dos ofertas, Amazon ha rebajado otros muchos productos de Bosch. Aquí puedes verlos todos.

