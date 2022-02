Isa Pantoja asegura en 'Ya es mediodía' que se casará con Asraf Beno "cuando se abran las fronteras"

Los intentos por revitalizar la edición anónima de Secret Story han llevado a Telecinco a enviar a la casa más vigilada del país a algunos de los rostros más famosos de la cadena. Tras las últimas polémicas protagonizadas junto a su hermano, en la noche del pasado jueves fue Isa Pantoja quien cruzó las puertas de la vivienda.

Para conocer cómo está siendo su estancia con los concursantes del reality, en Ya es mediodía han contactado en directo con la hija de Isabel Pantoja que, aunque en ese momento se encontraba en el 'confesionario', ha asegurado que está pasando todo el tiempo con los participantes.

Isa ha confirmado que está poniendo al día a los concursantes, aunque ha asegurado que no ha desvelado ningún detalle que ofrezca más información de la necesaria, con el objetivo de preservar el aislamiento de la casa. Así, Ángela Portero, colaboradora del matinal, ha preguntado a la hermana de Kiko Rivera por sus planes de boda con Asraf.

"Les he dicho que cuando se abran las fronteras haré la boda, pero ahora mismo está en stand by", ha explicado la joven, que ha recomendado a la audiencia que no se pierdan la emisión 24 horas del programa. Ni Sonsoles Ónega ni el resto de colaboradores han querido preguntar a Isa a qué se refiere con sus palabras.