Con qué vecino te llevarás mejor según cada signo del zodiaco: ¿Quién te complicará la convivencia?

Esta semana vamos a abordar un interesante tema que sin duda nos revelará mucho de la personalidad de cada uno de los doce signos del Zodiaco: las relaciones vecinales y en general con las personas más cercanas con quienes convive e interacciona día a día. Veremos quienes serían los más joviales y deseables como vecinos o quienes, por el contrario, podrían hacernos la convivencia más tensa o difícil; también quienes tienden a ser los líderes y quienes prefieren dar un paso atrás e incluso eludir los conflictos.

Aries

Si tenemos en cuenta la agresiva personalidad de estos nativos a menudo no estaremos ante un vecino fácil o cómodo, su naturaleza suspicaz le llevará fácilmente a buscar el punto de fricción y hasta incluso a veces a desembocar en conflictos con sus vecinos o con alguno de ellos en particular. Asimismo igualmente, en muchos casos, podrá erigirse en el líder de su comunidad comportándose a veces de modo autoritario e incluso creándose enemigos. Pone la nota discordante en las reuniones de vecinos.

Tauro



Desde un punto de vista general y salvo raras excepciones los nativos Tauro son buenos vecinos y prefieren resolver los problemas de un modo agradable, constructivo y diplomático. Sin embargo hay que advertir que tras su cordialidad y refinadas maneras también se esconde una evidente tendencia a ir a lo suyo, a barrer para adentro. Serán gentiles y bondadosos pero siempre y cuando sus intereses no se vean afectados. De todos modos son pacíficos y harán todo lo que puedan para favorecer el bienestar.

Géminis

Sin duda este es uno de los mejores signos para todo lo relacionado con contactos y comunicaciones, ideal para el trato con los vecinos y también para llevarles a donde a él le interesa. Enormemente listo, hábil y extravertido no hay duda de que tendrá un papel muy activo solucionando problemas en la comunidad y ayudando o asesorando de un modo u otro a sus vecinos, también en muchos casos administrando o llevando las cuentas de la comunidad para que al final las cosas se hagan como él quiere.

Cáncer



Los nativos de Cáncer solo podrán llegar a ser excelentes vecinos y a implicarse en las tareas de la comunidad si se sienten realmente a gusto, aceptados y queridos en cuyo caso se mostrarán muy competentes, comunicativos, colaboradores y activos en los asuntos vecinales. Pero de no ser así se encerrarán dentro de su coraza, sobre todo si perciben incomprensión u hostilidad. Son sinceramente bondadosos y tienen una sincera buena voluntad pero también son profundamente sensibles y muy susceptibles.

Leo



Debido a su naturaleza generosa y hospitalaria, los nativos de Leo suelen ser excelentes vecinos y también con facilidad brillan y se destacan en medio de su comunidad. Ideales como presidentes de su comunidad, función en la que darán lo mejor de sí mismo y cuidarán de sus vecinos como un rey lo haría con sus súbditos, y en muchos casos su gestión dejará huella ya que sin duda realizarán alguna mejora o alguna obra en su comunidad. Son teatrales y buscan centrar la atención pero tienen muy buen corazón.

Virgo

No es infrecuente que los nativos de este signo sean vecinos difíciles o incómodos, son tímidos e introvertidos pero también son profundamente perfeccionistas y tienen un sentido crítico muy agudizado, además le obsesionan los pequeños detalles y es precisamente por eso por lo que suelen surgir los conflictos. En los casos más negativos pueden ser intransigentes, estrechos de miras y radicales. Sin embargo en realidad estamos ante una persona con buena intención y que tan solo desea hacer lo más correcto.

Libra



Aquí estamos ante uno de los signos más sociables, amantes de la concordia y la paz y que además se adaptan a las personas y circunstancias con mayor facilidad y eficacia, sin duda uno de los mejores vecinos, bondadoso, colaborador y constructivo. Siempre busca solucionar los problemas y poner paz allí donde hay conflicto y nunca lo contrario. Huye de las tensiones y discordias llegando incluso a renunciar a imponer su punto de vista. Pero tras este carácter tan armonioso se esconde una profunda listeza y habilidad.

Escorpio



Estas personas son muy engañosas porque tras su imagen fría e introvertida suele esconderse un ser volcánico y apasionado. Oculta a sus vecinos sus verdaderos sentimientos y lo que está pensando de ellos pero es profundamente inteligente y observador. Muchas veces en las relaciones con sus vecinos su lema es “cada uno en su casa y Dios en la de todos”. En las reuniones de comunidad no pondrá las cosas fáciles y será terriblemente firme en sus puntos de vista. Nunca olvida una ofensa ni tampoco un favor.

Sagitario



Estos nativos poseen una naturaleza optimista y esperanzada, y siempre tienden a ver la botella medio llena y nunca lo contrario. Extravertidos y comunicativos por naturaleza, también generosos y dispuestos a prestar siempre su ayuda a sus vecinos de forma altruista, a compartir lo que tienen con quienes les rodean. Ven el lado bueno de la vida y de las personas y asimismo se hacen querer de forma natural. Sin duda se trata de uno de los mejores vecinos que se puede tener aunque a veces serán arrogantes.

Capricornio



A menudo los nativos de este signo tienden a ser introvertidos y solitarios, no les gusta demasiado relacionarse y no es infrecuente que se encierren en sus casas, aunque esto no significa que sean malos vecinos. Son serios y reservados, a veces tienen un carácter difícil y no es raro que puedan tener algunas dificultades o malentendidos con vecinos. En su primera impresión muchas veces no suelen caer bien pero cuando ya con el tiempo se les conoce todo cambia y la relación suele ser mucho mejor en todo.

Acuario

Con frecuencia estos nativos son los “bichos raros” del Zodiaco, deseosos de ir por su propio camino en la vida o incluso por caminos opuestos a los que recorre la mayoría. Se trata de personas imprevisibles que no se sabe nunca cómo se levantarán cada día. Sin embargo tras su carácter afable y diplomático se esconde una naturaleza profundamente purista y radical en sus ideas, que está dispuesto a defender con gran firmeza. Hace siempre lo que piensa y siente y le importa un bledo el qué dirán. Es un buen vecino.

Piscis



Aquí estaríamos ante personas altamente sensibles y bondadosas que sienten en su interior un innato y sincero deseo de ayudar a sus semejantes y trabajar por un mundo mejor, por ello en su mejor versión pueden ser unos vecinos realmente excelentes aunque no estén entre los más extravertidos o comunicativos. Casi siempre dan más de lo que reciben y muchas veces personas a las que ha hecho mucho bien podrían incluso traicionarle o causarle algún daño. Siempre están ahí para ayudar o echar una mano.