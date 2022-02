Lucía Sánchez cuenta "la verdad" de su ruptura con Isaac: "Lo he encontrado en mi cama con otra"

Tras meses de rumores y negaciones, este martes 15 de febrero Lucía Sánchez confirmaba en sus redes sociales que había roto su relación con Isaac Torres poco después de decidir mudarse juntos a Jerez de la Frontera. Aunque la andaluza no quería dar más detalles, las declaraciones del catalán la han obligado a defenderse.

El que fuera su pareja en La última tentación ha asegurado que la razón de su ruptura fue "un ataque de celos", achacando que no era capaz de perdonarle. Sin embargo, Lucía ha acudido de urgencia a su canal de Mtmad para aclarar que había detrás de ese enfado.

"Esto es un poco difícil para mí", ha asegurado después de reconocer que, aunque está triste, está mucho más tranquila tras la separación. "He llegado a la conclusión de que no me hacía feliz y no me daba cuenta", ha confesado.

Pero no ha sido la infidelidad de Lucía la que ha roto la relación. "Hemos roto porque se me caía la cabeza al suelo de los cuernos", ha reconocido sin tapujos. "No quería contarlo porque es ridículo y vergonzoso para mí, pero no voy a permitir que se diga que estoy loca de celos".

Todo comenzó, según ha relatado, tras una pelea en la que Lucía se enfadó porque Isaac no fue sincero sobre dónde estaba haciendo un bolo. Su inseguridad llevó a una gran pelea en la que, aunque hicieron las paces, el joven decidió pasar días sin hablarla.

"No me habla, no me da un beso, no me da muestras de cariño, me dice que le quito las ganas de todo... Eso sí, yo haciendo la comida", revela Sánchez. Tras varios de "aguantar el enfado", esta decide irse a dormir a casa de una amiga para que Isaac se aclarase y volver a la mañana siguiente.

"Él sabía que yo iba por la mañana y cuando llego me encuentro el percal: estaba con una tía, los dos desnudos tan campantes, en mi casa, en mi cama", ha revelado muy enfadada. "No voy a permitir que diga que la relación era insostenible porque era una loca de celos. Yo creo que estaban justificados".

Lucía ha aprovechado su espacio en el canal de Mediaset para revelar más comportamientos "tóxicos" de los que se ha dado cuenta en las semanas de separación que llevan desde aquel incidente. "A pesar de que aguanté tanto, yo me quiero y me valoro y quiero alejarme de su actitud porque el tóxico es él, no yo".

El piso que habían alquilado juntos, por supuesto, lo han abandonado los dos. Ella lo bloqueó después de encontrarlo con otra mujer y ha vuelto al piso que compró, decidida a no saber más de él.