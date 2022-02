Primeras palabras de Isaac sobre su ruptura con Lucía: "Cuando perdonas lo haces de verdad, no para machacar"

Lucía Sánchez anunció el pasado lunes que había roto su relación con Isaac Torres, más conocido como Lobo, a quien conoció en la tercera temporada de La isla de las tentaciones, y con el que protagonizó una polémica relación en la que hubo tiempo para las discusiones y rumores de crisis.

La joven anunció la noticia a través de sus stories en Instagram, y ahora le ha tocado el turno de palabra a su expareja, que ha hablado en una entrevista en Bingo Las Vegas.

"Mira, yo creo que cuando perdonas, perdonas de verdad, ¿no? No para machacarte, ni para echarte todo en cara... ni para tirarte mierda. Decidió no confiar en mí, empezó a insultarme... Empezó a decirme de todo, un ataque de celos", se ha desahogado Lobo.

Unas horas antes, la influencer le había recriminado una actitud parecida a la de Manuel, con quien vivió varios enfrentamientos y una reconciliación que terminó en amistad.

Por otro lado, en Instagram, la expeluquera publicó la letra de una canción un tanto sospechosa: "Mandé tu falso amor de vacaciones. ¡Pa' la mierda y nunca vuelvas! Qué todo se te devuelva, no, de lo que me hiciste, si no te acuerdas. No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular de lo tóxico que eres se volvió perjudicial".