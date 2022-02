La sustanciosa cantidad que la infanta Cristina le pasa mensualmente a Iñaki Urdangarin

Hace unos días, la periodista Pilar Eyre afirmaba que Iñaki Urdangarin está "arruinado y trabaja por 900 euros al mes". Según la periodista, una de las profesionales que más años lleva siguiendo la información de la Casa Real y que destapó el romance del exduque de Palma con Ainhora Armentia, compañera de trabajo, el rey emérito no guarda buen recuerdo de su exyerno. "Juan Carlos está tan indignado que, cuando los amigos lo mencionan, contesta: 'de ese tío no me habléis más'", sostiene.

Eyre hace hincapié en la enorme diferencia que hay en este aspecto, en el económico, entre Urdangarin y la infanta Cristina. "No hay problemas en el horizonte" para ella, indica la periodista.

"Casada en separación de bienes, no solo la infanta será una mujer muy rica cuando su padre muera, sino que además en la actualidad tiene un sueldo fabuloso de la Fundación Aga Khan y otro algo menor de la Caixa", escribe Eyre.

Por último, desvela que, "a pesar de su precaria situación financiera, no es cierto que Iñaki vaya a escribir sus memorias, y también ha hecho saber que ni él ni Ainhoa van a realizar declaraciones".

Precisamente sobre este tema el periódico ABC informa que, a pesar de la separación física, la infanta y el exdeportista, de momento, siguen funcionando como un matrimonio a nivel monetario.

Según el diario, la pareja, que ha anunciado que "interrumpe su relación matrimonial de común acuerdo", firmó recientemente un documento de carácter económico por el que Iñaki recibe unos cinco mil euros mensuales que le envía la Infanta.

El periódico asegura, además, que la Infanta percibe por su trabajo en la Fundación Aga Khan más de 400.000 euros anuales.