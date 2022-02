Les disfresses de carnestoltes "abusen" dels rols de gènere i presenten la dona com un objecte sexual, segons un estudi

Es tracta d'una conclusió extreta d'un estudi realitzat per l'entitat davant la celebració dels carnestoltes entre el 25 de febrer i l'1 de març, sempre que la situació sanitària ho permeta, com ja han anunciat diverses ciutats.

En aquestes dates, els consumidors es preparen per a la celebració dels carnestoltes amb la compra de disfresses o maquillatges. Un any més, la UCCV adverteix de la importància d'adquirir productes de qualitat, en establiments especialitzats i de confiança, i de realitzar una elecció de la disfressa responsable, evitant estereotips sobretot quan els destinataris són els menors.

De nou, és evident el "continu abús" dels rols de gènere, especialment en les disfresses d'oficis i professions. En el cas que hi haja una disfressa de la professió per a tots dos sexes, com els de policia, bomber o cuiner, la vestimenta femenina no es correspon amb l'uniforme habitual i diari d'eixa professió, establint una diferència per sexes en la vestimenta que no existeix en la realitat.

Aquestes dades reflecteixen que, encara que s'ha detectat una millora en la presentació de les disfresses en evitar els estereotips en els seus dissenys, especialment quan els destinataris són els menors, és necessari posar l'accent a distribuïdors i fabricants perquè continuen treballant en aquesta línia.

En general, l'anàlisi de webs de tendes de disfresses mostra que els preus són molt amplis, depenent del tipus de la tela, de la complexitat de confecció i de la popularitat del personatge. Per exemple, està disponible la disfressa de Queen Deluxe per 75 euros, el d'Elsa per 50 o el de Fornite Skull Trooper per 43,5, però els preus més habituals oscil·len entre 15 i 25 euros.

No obstant açò, en moltes ocasions cal sumar els complements que apareixen en les imatges i no estan inclosos en el preu. Encara que aquesta informació sol indicar-se en lletra menuda, la Unió de Consumidors demana que aparega amb major claredat per a no induir a error.

Al seu parer, seria desitjable que el preu del producte es corresponguera amb la vestimenta i els complements que apareixen en la imatge de la disfressa que visualitza el consumidor, sense perjuí que existisca un major detall en seleccionar la disfressa triada.

EL JUEGO DEL CALAMAR LA CASA DE PAPEL, ELS FAVORITS

Enguany, entre les disfresses més sol·licitades destaquen els relacionats amb pel·lícules o sèries com 'El juego del calamar' o 'La casa de papel', amb disponibilitat de disfresses i complements de tots els personatges, com Mirabel de la pel·lícula 'Encanto' o de videojocs com 'Among US'.