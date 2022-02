Álvaro Morte ha arremetido contra Jorge Javier Vázquez por su trabajo como actor. El presentador de Sálvame se pasó hace unos años al mundo de la interpretación y en la actualidad tiene en cartel una obra de teatro, Desmontando a Séneca, con la que cosecha grandes éxitos.

Algo que, visto lo visto, no le hace demasiada gracia al mítico Profesor de La casa de papel, la serie española que ha dado la vuelta al mundo.

"A mí me revienta que un Jorge Javier pueda estar llenando teatros con la gente de pie aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores con increíbles espectáculos, que no tienen salida para poder darle ese material que han trabajado a un público", ha dicho el actor en una reciente entrevista.

Sergio Marquina (#LaCasaDePapel): “Me revienta con un Jorge Javier Vázquez pueda estar llenando teatros con la gente de pie, aplaudiendo y que haya otra gente, que son increíbles actores, con increíbles espectáculos y que no tienen salida”



Hace una semana, el presentador catalán desvelaba el accidente que había sufrido sobre las tablas del teatro Reina Victoria de Madrid mientras interpretaba Desmontando a Séneca.

"He notado en dos ocasiones que alguien me ha tocado. Voy al teatro hoy y fenomenal, el público entregado, hay un momento en el que estoy sentado, está todo a oscuras, muy íntimo. De repente, el bastidor se cae al final. Es un efecto de la función, pero ha caído antes de tiempo. Veo cómo todo el bastidor se me viene encima. Me he dado una hostia en el muslo. Ha tenido que venir la ambulancia", comenzó.

Lejos de quedarse ahí, el de Badalona señaló a Mila Ximénez y dijo que sentía que había sido una señal de su difunta amiga, al igual que le había ocurrido con otros sucesos. Y es que, según él, la periodista estaría intentando decirle que debe dejarse de tonterías, aprovechar su tiempo y ser feliz.

Además, Vázquez se abrió sobre el mal momento anímico y de salud que atravesaba. "Llevaba una racha de salud regulera, pero vamos regulera, regulera que desde septiembre he pasado enlazando cosas nada graves, pero que eran supermolestas, me obligaban a cancelar. Me pasaban cosas que nunca me habían pasado y de las que no terminaba de recuperarme del todo, anímicamente también estaba como un poco triste", confesó.