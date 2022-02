Juan y Medio ha lanzado un dardo en forma de canción a Miguel Bosé, uno de los rostros famosos que más ha hecho gala en los últimos meses del movimiento antivacunas.

Así, el presentador, ha utilizado el espacio que presenta en Canal Sur para, a través de una de las canciones del cantante, reversionarla y, de paso, lanzar una pulla.

"El corazón que a Triana va no se vacunará...", ha tarareado Juan y Medio, haciendo su propia versión del icónico tema Sevilla. No solo eso, sino que especificó, por si había alguna duda, que se trataba de una canción de Bosé, que "no se ha vacunado", algo que provocó las risas del plató.

'Hipoteca' su vivienda

Además de su polémica postura negacionista de la Covid o su batalla legal con Nacho Palau por sus cuatro hijos, Miguel Bosé tiene más temas que lo hacen acaparar titulares, y uno de ellos son sus deudas con Hacienda.

El cantante, que recientemente lanzó su libro El hijo del capitán trueno, apareció en 2018 en las listas de morosos con 1,86 millones de euros de deuda. Parece que gran parte de esta cantidad la saldó para el año siguiente, pues en 2019 no volvió a aparecer en esta lista que enumera las personas que deben más de un millón.

En 2021, esta vara de medir volvió a bajar hasta los 600.000 euros de deuda, lo cual hizo que muchos famosos entraran en esta lista pública, pero Miguel Bosé no fue uno de ellos.

El intérprete de Amante bandido sigue manteniendo deudas, pues le condenaron por desgravarse gastos como la compra de jamones o el entrenador personal a través de una de sus empresas, Costaguana, que tenía un activo de 8 millones de euros y, al mismo tiempo, tiene pérdidas, por lo que fue sometida a inspecciones fiscales.

Para terminar de saldar estas deudas, Miguel Bosé ha tomado una drástica decisión: 'hipotecar' su mansión de 1.000 metros cuadrados construidos y 10.000 de terreno en Somosaguas (Pozuelo de Alarcón, Madrid), tal y como ha informado Vanitatis.