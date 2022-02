Si Paquita Salas tuviera que describir a Marta Valverde diría de ella que es una actriz 360. Protagonista de musicales, actriz de teatro y artista multidisciplinar, da vida a Sor Bernarda en el musical La llamada de Los Javis.

¿Ha tenido usted alguna llamada inoportuna? Hace muchos años tuve un acosador que me llamaba muy a menudo y no lo pasé nada bien, pues era muy complicado e inquietante. Y ahora, si te soy sincera, tengo la llamada continua de una inmobiliaria obsesionada con que venda mi casa.

marta valverde Nacida en Valladolid el 24 de agosto de 1962, Marta Valverde Martín debutó en la interpretación en 1982. Desde entonces ha trabajado en cine, teatro y televisión. Fue galardonada en 2009 con el Premio Nacional de Teatro como mejor actriz de musicales por su papel en Mamma Mia. En 2006 concursó en el reality Supervivientes.

Pero usted no quiere cambiar de vida... No, para nada. En este momento estoy hasta arriba de trabajo, interpretando a sor Bernarda en La Llamada y también doy clases de interpretación musical en colegios y en mi grupo de niños y jóvenes. Además, me he lanzado a la producción de un corto.

¿Y esta decisión? Siempre estoy intentando aprender cosas nuevas y me gusta prepararme. Hice un curso de guionista y decidí lanzarme a la aventura como directora, guionista y productora. En este momento estamos armándolo todo para poderlo mostrar. Además, la música original la ha compuesto Marcos Cruz. Lo protagoniza mi hijo Blas y también participa Luis Larrodera. Os vais a sorprender.

¿Nos va a hacer reír? ¡En absoluto! Esa es la sorpresa, porque es un tema bastante duro. El corto trata sobre la donación de órganos. Como soy novata, me parecía más interesante empezar con un thriller que con una comedia.

No se me ponga ahora demasiado dramática, ¿no le gusta reír? Sí, es lo que más me gusta. Además, yo tengo una vis cómica que es innata. He aprendido de los grandes de la escena, como Florinda Chico, Kike Camoiras, Juanito Navarro y tantos otros. En cualquier caso, el drama tampoco se me da nada mal porque como yo lo vivo todo de manera tan intensa, parece muy creíble.

¿Se disfruta más desde el drama o desde la risa? En mi caso, disfruto mucho en ambos registros. He defendido papeles muy cómicos, pero también algunos muy dramáticos como en el Diario de Ana Frank o en Cabaret donde pasaba de la risa al llanto.

¿Se puede aprender a ser gracioso? Yo creo que eso es difícil o imposible. Una cosa es tener vis cómica y otra muy distinta ser gracioso. En cualquier caso, ser gracioso o ser dramático va en los genes. Por eso en mi familia todos somos tan simpáticos.

Ahora que me habla de la familia, ¿no es agotador trabajar con ella? Muy al contrario, porque cuando trabajas con la familia hay muchísima más confianza para decir las cosas. Trabajar con mi hermana ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida, igual que con mi padre, que ha sido un maestro para mí y para toda una generación, y ahora con mi hijo, que a veces me ha reñido porque soy demasiado morcillera y en una obra tiendo a improvisar.

¿Y no hay celos profesionales? Si te soy sincera nunca he sufrido la enfermedad de la envidia y mucho menos en casa. Y además en nuestra familia estamos muy unidos y nos hablamos sin diplomacia, por eso creo que no hay ningún tipo de problema cuando trabajamos juntos.

Entonces, ¿no es cierto que en el mundo del artisteo hay tantos navajazos? Yo creo que como en todas las profesiones, lo que pasa es que es mucho más sencillo hablar de este sector porque estamos más expuestos. Debo decirte que tengo muchísimos compañeros que, como yo, no viven pensando en fastidiar al de al lado.

¿El amor por la cultura se hereda? Es verdad que los Valverde al completo tenemos una gran pasión por la cultura en general y es posible que haya algo de eso. Si desde pequeño te inculcan el amor por las artes en general, es mucho más fácil que sientas atracción por ella. Un pueblo sin cultura es un pueblo frágil, tal vez por eso yo intento explorar siempre otros terrenos a nivel profesional. Ahora quiero grabar un disco de boleros que tengo en mente desde hace muchos años.

¿Y por qué ahora? Hace veinte años cuando tuve intención de grabarlo, alguien con el que tuve vinculación profesional me dijo que para cantar boleros había que cantarlos desde lo más profundo. Y que con treinta años era difícil que pudiera transmitir el desgarro de sus letras. Y es cierto, el paso de los años hace que todo sea más de verdad. Ahora es el momento.

¿Su vida es un bolero? Sí, mi vida es un bolero. Y si tuviera que identificarme con uno, me quedaría con Debut y despedida. Aunque no me ha pasado lo que se cuenta en la canción, creo que me representaría muy bien.

Hace mucho tiempo que no la veo enamorada, ¿qué le pasa? Hace cinco años que no me enamoro y, aunque no es mi prioridad, no me cierro al amor si aparece alguien que me pone la vida del revés, pero también te digo que yo no renuncio a mi profesión. Ni a mi profesión, ni a mi hijo ni a mi familia.

No es la primera vez que usted canta, lo hizo con su hermana en los 90 cuando vivió su máxima popularidad, ¿hay que estar preparado para el éxito? Sí, siempre dicen que hay que prepararse para el fracaso, pero es evidente que también hay que prepararse para el éxito. En mi caso fue muy progresivo porque empecé con catorce años y no dejé de encadenar trabajos hasta que llegó el momento de más popularidad gracias a la televisión.

Ahora que no nos lee nadie, confiese la verdad: ¿la risa de su hermana era fingida? No, la pobre siempre ha dicho que es un defecto de fabricación. Cuando era más jovencita quería ocultar ese defectillo -que luego fue la risa de España- y se tapaba los orificios para que sonara mejor, y era mucho peor. Solo se ríe así cuando le hace gracia de verdad.